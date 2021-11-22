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Сюр: Лукашенко пригрозил Польше потоками мигрантов "через Донбасс"

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2021, 15:05
Сюр: Лукашенко пригрозил Польше потоками мигрантов
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко назвал польских политиков "дикими" и предложил им подумать, что будет с ближневосточными мигрантами, если их направят "через Донбасс". Его цитирует пропагандистский ресурс Белта.

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"Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют – погранпереход железнодорожный... Я в этом плане только могу сказать: закроют – пожалуйста... Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят", – сказал он.

Лукашенко тут же добавил, что "через Донбасс" – это у него выражение "образное".

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. В Польше назвали кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля". Украинские власти усилили границу с РБ техникой, военными и беспилотниками.

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Сергей Бережной
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Донбасс граница польша беларусь мигранты александр лукашенко оккупация
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