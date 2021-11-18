Ирак начинает возвращать мигрантов из Беларуси – фото из аэропорта Минска

Ирак начинает возвращать из Беларуси своих граждан, которых режим беларуского диктатора Александра Лукашенко пытался перебросить в Польшу. Об этом сообщает иракский канал Al Sumaria.

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В Министерстве транспорта Ирака сообщили, что один из самолетов вылетел из Багдада в Минск, чтобы эвакуировать иракских мигрантов, которые застряли на беларуско-польской границе. Перевозить людей будут на широкофюзеляжном Boeing-747. Канал также опубликовал фото с мигрантами из аэропорта столицы Беларуси.

Представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед аль-Саххаф сообщил, что желание вернуться на родину на эвакуационном рейсе изъявили около 430 граждан. Кроме того, консулы занимаются регистрацией еще около 50 желающих.

С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

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Марк Сировой

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