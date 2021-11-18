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Ирак начинает возвращать мигрантов из Беларуси – фото из аэропорта Минска

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 10:39
Ирак начинает возвращать мигрантов из Беларуси – фото из аэропорта Минска - Фото
Мигранты в аэропорту Минска (фото 2 - Al Sumaria)

Ирак начинает возвращать из Беларуси своих граждан, которых режим беларуского диктатора Александра Лукашенко пытался перебросить в Польшу. Об этом сообщает иракский канал Al Sumaria.

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В Министерстве транспорта Ирака сообщили, что один из самолетов вылетел из Багдада в Минск, чтобы эвакуировать иракских мигрантов, которые застряли на беларуско-польской границе. Перевозить людей будут на широкофюзеляжном Boeing-747. Канал также опубликовал фото с мигрантами из аэропорта столицы Беларуси.

Ирак начинает возвращать мигрантов из Беларуси – фото из аэропорта Минска

Представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед аль-Саххаф сообщил, что желание вернуться на родину на эвакуационном рейсе изъявили около 430 граждан. Кроме того, консулы занимаются регистрацией еще около 50 желающих.

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Марк Сировой
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ирак беларусь мигранты эвакуация александр лукашенко нелегалы
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