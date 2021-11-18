Ирак начинает возвращать мигрантов из Беларуси – фото из аэропорта Минска
Ирак начинает возвращать из Беларуси своих граждан, которых режим беларуского диктатора Александра Лукашенко пытался перебросить в Польшу. Об этом сообщает иракский канал Al Sumaria.
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В Министерстве транспорта Ирака сообщили, что один из самолетов вылетел из Багдада в Минск, чтобы эвакуировать иракских мигрантов, которые застряли на беларуско-польской границе. Перевозить людей будут на широкофюзеляжном Boeing-747. Канал также опубликовал фото с мигрантами из аэропорта столицы Беларуси.
Представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед аль-Саххаф сообщил, что желание вернуться на родину на эвакуационном рейсе изъявили около 430 граждан. Кроме того, консулы занимаются регистрацией еще около 50 желающих.
- С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
- 8 ноября режим Лукашенко перебросил большую группу мигрантов к границам Польши, где польские пограничники не дают им попасть в страну. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что мигранты могут пойти через Украину.
- По словам нардепа Слуги народа Марьяны Безуглой, потоки могут хлынуть с 20 ноября. МВД усиливает границу техникой, военными и беспилотниками.
- И.о. канцлера Германии Ангела Меркель дважды за последние два дня звонила Лукашенко. В частности она подчеркнула необходимость в сотрудничестве с Еврокомиссией обеспечить возможность для возвращения мигрантов.
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