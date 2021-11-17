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Миграционный кризис | Меркель второй раз за два дня созвонилась с Лукашенко: что решили

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2021, 19:07
Меркель второй раз за два дня созвонилась с Лукашенко: что решили - Фото
Ангела Меркель (Фото: Clemens Bilan/EPA)

На сайте канцлера Германии появилось официальное сообщение о втором за два дня телефонном разговоре Ангелы Меркель с диктатором Беларуси Александром Лукашенко.     

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Сообщение состоит из одной фразы: "Во втором телефонном разговоре с Александром Лукашенко канцлер подчеркнула необходимость поддерживать усилия UNHCR (Агентство ООН по содействию беженцам – ред.) и IOM (Международной организации по вопросам миграции – ред.), а также в сотрудничестве с Европейской комиссией обеспечить доставку гуманитарной помощи и возможность для возвращения беженцев."

Сообщение озаглавлено "Канцлер Меркель звонит господину Александру Лукашенко", без упоминания его должности (как и в самом сообщении), что можно воспринимать как указание, что Германия по-прежнему не признает Лукашенко представителем легитимной власти Беларуси и канцлер общается с ним как с частным лицом. 

На официальном сайте Лукашенко сказано, что по итогам состоявшегося разговора "проблема в целом выносится на уровень Беларуси и ЕС", об обсуждении гуманитарных вопросов лишь упоминается. Ангела Меркель в сообщении именуется "и.о. канцлера Германии".  

15 ноября Ангела Меркель звонила Александру Лукашенко и обсуждала с ним "сложную ситуацию на границе Беларуси и Евросоюза". В том разговоре, по сообщению пресс-службы канцлера Германии, акцент также делался на гуманитарных вопросах.

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Сергей Бережной
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международная гуманитарная помощь Германия граница Ангела Меркель беларусь беженцы мигранты александр лукашенко
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