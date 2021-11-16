Гибридная война | Качиньский: Лукашенко вряд ли осмелится на что-то большее, чем то, что уже делает
Руководство Польши считает ситуацию на границе с Беларусью проявлением гибридной войны. Об этом в эфире Польского Радио 24 сказал вице-премьер страны по вопросам безопасности, глава партии Право и справедливость (PiS) Ярослав Качиньский.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Против нас ведется гибридная война, но войны в обычном понимании, с применением оружия, скорее, пока нет. Я использую слово "скорее", потому что мы имеем дело с непредсказуемым противником", – сказал он.
Между тем, Качиньский считает, что "непредсказуемый" диктатор Беларуси Александр Лукашенко "вряд ли осмелится на что-то большее, чем то, что он уже делает". Поэтому вице-премьер Польши полагает, что полномасштабного вооруженного конфликта между Польшей и Беларусью все-таки не будет.
- 26 октября 2021 года Качиньский озвучил планы по оборонному законопроекту, который предполагает увеличение польской армии вдвое. Эта инициатива была вызвана миграционным давлением со стороны Беларуси и действиями России.
- 14 ноября пресс-центр польской погранслужбы сообщил, что беженцы получают от беларусских пограничников инструкции, оборудование и слезоточивый газ, и что, вероятно, готовится попытка прорыва границы.
- 15 ноября президент Франции Макрон звонил президенту РФ Путину, а канцлер Германии Меркель – Лукашенко. В обоих разговорах речь шла о ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси.
- В тот же день Минобороны Польши сообщило, что беларуские спецслужбы привозят все больше групп мигрантов к пограничному переходу в Кузнице и опубликовало подтверждающее это видео.
Читайте также: В Польше предложили рассмотреть исключение России и Беларуси из международных организаций
Комментарии