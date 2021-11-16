Руководство Польши считает ситуацию на границе с Беларусью проявлением гибридной войны. Об этом в эфире Польского Радио 24 сказал вице-премьер страны по вопросам безопасности, глава партии Право и справедливость (PiS) Ярослав Качиньский.

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"Против нас ведется гибридная война, но войны в обычном понимании, с применением оружия, скорее, пока нет. Я использую слово "скорее", потому что мы имеем дело с непредсказуемым противником", – сказал он.

Между тем, Качиньский считает, что "непредсказуемый" диктатор Беларуси Александр Лукашенко "вряд ли осмелится на что-то большее, чем то, что он уже делает". Поэтому вице-премьер Польши полагает, что полномасштабного вооруженного конфликта между Польшей и Беларусью все-таки не будет.

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Сергей Бережной

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