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Гибридная война | Качиньский: Лукашенко вряд ли осмелится на что-то большее, чем то, что уже делает

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 14:41
Качиньский: Лукашенко вряд ли осмелится на что-то большее, чем то, что уже делает - Фото
Ярослав Качиньский (Фото - EPA)

Руководство Польши считает ситуацию на границе с Беларусью проявлением гибридной войны. Об этом в эфире Польского Радио 24 сказал вице-премьер страны по вопросам безопасности, глава партии Право и справедливость (PiS) Ярослав Качиньский.

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"Против нас ведется гибридная война, но войны в обычном понимании, с применением оружия, скорее, пока нет. Я использую слово "скорее", потому что мы имеем дело с непредсказуемым противником", – сказал он.

Между тем, Качиньский считает, что "непредсказуемый" диктатор Беларуси Александр Лукашенко "вряд ли осмелится на что-то большее, чем то, что он уже делает". Поэтому вице-премьер Польши полагает, что полномасштабного вооруженного конфликта между Польшей и Беларусью все-таки не будет.  

Читайте также: В Польше предложили рассмотреть исключение России и Беларуси из международных организаций

Сергей Бережной
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