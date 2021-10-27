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В Польше планируют вдвое увеличить армию из-за угроз со стороны России и Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 09:20
В Польше планируют вдвое увеличить армию из-за угроз со стороны России и Беларуси - Фото
Мариуш Блащак и Ярослав Качиньский (Фото – Wojciech Olkusnik, EPA)

Лидер правящей партии Польши Право и справедливость Ярослав Качиньский представил вчера, 26 октября, планы по оборонному законопроекту, который предполагает увеличение польской армии вдвое. Инициатива вызвана миграционным давлением со стороны Беларуси и действиями России, сообщает AP.

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Занимающий должность вице-премьера и являющийся самым влиятельным политиком в Польше Качиньский уверен, что законопроект о радикальном усилении армии необходим из-за ухудшения международной ситуации и геополитического положения страны. В качестве примеров он привел "имперские амбиции" России и гибридную войну, которую ведет Беларусь против Польши и других стран Евросоюза, используя мигрантов.

По словам Качиньского, расположенная на восточном фланге Евросоюза и НАТО Польша должна иметь серьезные силы сдерживания и способность защищаться в течение длительного времени в одиночку, поскольку для реализации решений НАТО требуется время.

План, представленный Качиньским и министром обороны Польши Мариушем Блащаком, предполагает увеличение оборонного бюджета страны и рост численности вооруженных сил как минимум до 250 000 солдат и 50 000 резервистов. При этом восстановление призывной службы не планируется.

Оппозиция критикует предложенный законопроект, считая, что именно Право и справедливость ответственна за ослабление вооруженных сил.

Предложенный законопроект должен быть одобрен парламентом и президентом Польши.

  • 29 сентября 2021 года польские пограничники сообщали, что готовятся к провокациям, так как беларуские власти раздают военную форму мигрантам, которые находятся вблизи границы с Польшей.
  • 7 октября беларуские пограничники обстреляли польских военных, которые патрулировали границу.
  • 13 октября в Польше предложили построить стену на границе с Беларусью.

Читайте также: Спецслужбы Польши нашли у нелегалов из Беларуси "связи с Россией". Те пытаются это скрыть

Денис Юдин
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вооруженные силы угроза РФ польша беларусь ярослав качиньский
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