Погранслужба Польши: Беларусь раздает беженцам инструкции и газ, готовят к прорыву границы

Беженцы на границе Польши и Беларуси получают от беларусских пограничников инструкции, оборудование и слезоточивый газ. Беларусская сторона, вероятно, готовится к большой попытке прорыва границы, считают в пресс-центре польской погранслужбы.

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"После "тихой" ночи в окрестностях лагеря в Кузнице сейчас мы наблюдаем, что в этом месте находится все больше групп вооруженных офицеров беларусских служб. Замечаем движение среди мигрантов. Также появился фургон для телетрансляции", – говорят в пограслужбе Польши, отмечая, что некоторые палатки в лагере мигрантов начинают исчезать, а также иностранцы получают инструкции, оборудование и газ от беларусских силовиков.

"Видно, что беларусская сторона готовится к большой попытке форсирования границы сегодня. Наши силы готовы к действиям", – отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь министра-координатора по делам спецслужб Станислав Жарын также опубликовал фото фургона с логотипом российского правительственного телеканала МИР: "Это похоже на подготовку более серьезной пропагандистской операции против Польши".

Po stronie białoruskiej pojawiają się dodatkowe oddziały, a także wóz transmisyjny.



Wygląda to na przygotowanie do poważniejszej operacji propagandowej przeciwko Polsce. pic.twitter.com/d4a1CE7TaB — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 14, 2021

Также власти Польши, чтобы избежать "опасной провокации", распространяют информацию для мигрантов со следующим содержанием: "Польская граница остается закрытой и будет охраняться. Никто не имеет права пересекать ее без необходимых документов. Беларусь обманула вас. Беларусские службы используют вас. Вы можете потребовать от беларусов возмещения затрат и возвращения домой".

W związku z plotkami kolportowanymi wśród migrantów, na granicy puszczane są komunikaty informujące, że nie ma zgody Polski na przepuszczenie migrantów do Niemiec.



Przeciwdziałamy niebezpiecznej prowokacji.

1/2 pic.twitter.com/1qJnQW7RC6 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 14, 2021

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. Подконтрольный режиму ЦИК сообщил о 80,1% поддержки Лукашенко и лишь 10,1% дал оппозиционной кандидатке Тихановской. Он объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада", жестоко и с жертвами подавив протесты. Режим неприкрыто стал союзником РФ. Отношения с Украиной упали до исторического минимума. ЕС ввел санкции против Беларуси и ее чиновников. Та в ответ с лета 2021-го начала мстить Западу специально направленными потоками мигрантов с Ближнего Востока и из Африки на границах Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши назвал это "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

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Владислав Сердюк

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