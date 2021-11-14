Погранслужба Польши: Беларусь раздает беженцам инструкции и газ, готовят к прорыву границы
Беженцы на границе Польши и Беларуси получают от беларусских пограничников инструкции, оборудование и слезоточивый газ. Беларусская сторона, вероятно, готовится к большой попытке прорыва границы, считают в пресс-центре польской погранслужбы.
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"После "тихой" ночи в окрестностях лагеря в Кузнице сейчас мы наблюдаем, что в этом месте находится все больше групп вооруженных офицеров беларусских служб. Замечаем движение среди мигрантов. Также появился фургон для телетрансляции", – говорят в пограслужбе Польши, отмечая, что некоторые палатки в лагере мигрантов начинают исчезать, а также иностранцы получают инструкции, оборудование и газ от беларусских силовиков.
"Видно, что беларусская сторона готовится к большой попытке форсирования границы сегодня. Наши силы готовы к действиям", – отмечается в сообщении.
Пресс-секретарь министра-координатора по делам спецслужб Станислав Жарын также опубликовал фото фургона с логотипом российского правительственного телеканала МИР: "Это похоже на подготовку более серьезной пропагандистской операции против Польши".
Po stronie białoruskiej pojawiają się dodatkowe oddziały, a także wóz transmisyjny.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 14, 2021
Wygląda to na przygotowanie do poważniejszej operacji propagandowej przeciwko Polsce. pic.twitter.com/d4a1CE7TaB
Также власти Польши, чтобы избежать "опасной провокации", распространяют информацию для мигрантов со следующим содержанием: "Польская граница остается закрытой и будет охраняться. Никто не имеет права пересекать ее без необходимых документов. Беларусь обманула вас. Беларусские службы используют вас. Вы можете потребовать от беларусов возмещения затрат и возвращения домой".
W związku z plotkami kolportowanymi wśród migrantów, na granicy puszczane są komunikaty informujące, że nie ma zgody Polski na przepuszczenie migrantów do Niemiec.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 14, 2021
Przeciwdziałamy niebezpiecznej prowokacji.
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- 8 ноября режим Лукашенко перебросил большую группу мигрантов к границам Польши, где польские пограничники не дают им попасть в страну. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что мигранты могут пойти через Украину. По словам нардепа Слуги народа Марьяны Безуглой, потоки могут хлынуть с 20 ноября. МВД усиливает границу техникой, военными и беспилотниками.
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