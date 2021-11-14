"Это затронет многих". Евросоюз готовит наказание для Лукашенко и Путина, будет два этапа

В понедельник, 15 ноября, Евросоюз даст зеленый свет на расширение санкций против причастных к кризису с мигрантами на польско-беларуской границе. Санкции будут введены в два этапа – против десятков беларуских чиновников, а также против компаний, в том числе и других государств. Об этом сообщил высокий представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью JDD.

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"Мы дадим зеленый свет расширению правовых рамок наших санкций против Беларуси, чтобы они могли применяться ко всем, кто причастен к незаконному ввозу мигрантов в эту страну – например, к вовлеченным авиакомпаниям или турагентствам", – сказал Боррель.

Планируется, что руководители таких компаний станут невъездными в ЕС, а их активы будут заморожены в Европе.

По словам Борреля, под санкции также попадут около 30 чиновников администрации беларуского диктатора Александра Лукашенко, причастных к кризису на границе.

Он заявил, что Лукашенко рассчитывал нанести мигрантами "ответный удар", "выкрутить руки и отменить санкции", введенные против его режима ранее.

"Происходит прямо противоположное. Мы усиливаем их (санкции, – ред.), ориентируясь именно на тех, кто с ним сотрудничает", – заявил Боррель.

Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС планирует ввести санкции против российского авиаперевозчика Аэрофлот в рамках нового пакета ограничительных мер против Беларуси.

По данным Reuters, под санкции попадут около 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпанию Белавиа.

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Оксана Житнюк

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