UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Это затронет многих". Евросоюз готовит наказание для Лукашенко и Путина, будет два этапа

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2021, 20:02
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: EPA)

В понедельник, 15 ноября, Евросоюз даст зеленый свет на расширение санкций против причастных к кризису с мигрантами на польско-беларуской границе. Санкции будут введены в два этапа – против десятков беларуских чиновников, а также против компаний, в том числе и других государств. Об этом сообщил высокий представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью JDD.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы дадим зеленый свет расширению правовых рамок наших санкций против Беларуси, чтобы они могли применяться ко всем, кто причастен к незаконному ввозу мигрантов в эту страну – например, к вовлеченным авиакомпаниям или турагентствам", – сказал Боррель.

Планируется, что руководители таких компаний станут невъездными в ЕС, а их активы будут заморожены в Европе.

По словам Борреля, под санкции также попадут около 30 чиновников администрации беларуского диктатора Александра Лукашенко, причастных к кризису на границе.

Он заявил, что Лукашенко рассчитывал нанести мигрантами "ответный удар", "выкрутить руки и отменить санкции", введенные против его режима ранее.

"Происходит прямо противоположное. Мы усиливаем их (санкции, – ред.), ориентируясь именно на тех, кто с ним сотрудничает", – заявил Боррель.

Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС планирует ввести санкции против российского авиаперевозчика Аэрофлот в рамках нового пакета ограничительных мер против Беларуси.

По данным Reuters, под санкции попадут около 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпанию Белавиа. 

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

Читайте также: Главы парламентских комитетов ЕС, Великобритании и Украины требуют трибунала для Лукашенко

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции граница владимир путин мигранты александр лукашенко аэрофлот Жозеп Боррель
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 