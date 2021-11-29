Польша с декабря ужесточает карантин. Ограничения коснутся украинцев без вакцин

В Польше с 1 до 17 декабря 2021 года ужесточат ограничения при пересечении границы. Прекратят авиасообщение с Африкой, а для невакцинированных путешественников из зоны, не входящей в Шенгенскую, будет продлен карантин до 14 дней. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, его цитирует РАР.

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Запрещены полеты из семи стран: Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, Зимбабве и ЮАР. Эти государства признаны зоной высокого риска из-за нового штамма вируса омикрон. Люди, которые вернуться из этих стран другим маршрутом, должны пробыть на карантине 14 дней, затем сдать тест.

В Варшаве ужесточают ограничения для приезжих из стран, которые не входят в Шенгенскую зону.

"Мы решили продлить карантин до 14 дней для людей, которые едут в Польшу из стран, не входящих в Шенгенскую зону. Возможность выхода из карантина – с восьмого дня после теста ПЦР", – сказал польский чиновник.

Недзельский добавил, что люди, полностью вакцинированные признанными в ЕС препаратами, поступающие из-за пределов Шенгенской зоны, не подлежат карантину.

LIGA.net уточнит в посольстве Польши в Киеве особенности пересечения границы для украинцев с 1 декабря.

26 ноября 2021 года ВОЗ отнесла к вызывающим беспокойство новый штамм коронавируса омикрон, выявленный в ЮАР.

Из-за нового штамма ряд стран закрывают границы для людей из стран южной Африки, а Великобритания вводит дополнительные ограничения.

28 ноября Евросоюз опубликовал рекомендации в связи с появлением нового штамма.

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Яна Катасонова

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