UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Польша с декабря ужесточает карантин. Ограничения коснутся украинцев без вакцин

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2021, 17:34
Польша с декабря ужесточает карантин. Ограничения коснутся украинцев без вакцин - Фото
Иллюстративное фото: EPA

В Польше с 1 до 17 декабря 2021 года ужесточат ограничения при пересечении границы. Прекратят авиасообщение с Африкой, а для невакцинированных путешественников из зоны, не входящей в Шенгенскую, будет продлен карантин до 14 дней. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, его цитирует РАР.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Запрещены полеты из семи стран: Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, Зимбабве и ЮАР. Эти государства признаны зоной высокого риска из-за нового штамма вируса омикрон. Люди, которые вернуться из этих стран другим маршрутом, должны пробыть на карантине 14 дней, затем сдать тест.

В Варшаве ужесточают ограничения для приезжих из стран, которые не входят в Шенгенскую зону.

"Мы решили продлить карантин до 14 дней для людей, которые едут в Польшу из стран, не входящих в Шенгенскую зону. Возможность выхода из карантина – с восьмого дня после теста ПЦР", – сказал польский чиновник.

Недзельский добавил, что люди, полностью вакцинированные признанными в ЕС препаратами, поступающие из-за пределов Шенгенской зоны, не подлежат карантину.

LIGA.net уточнит в посольстве Польши в Киеве особенности пересечения границы для украинцев с 1 декабря.

Читайте также: Япония закрывает границы из-за омикрон-варианта

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
польша ограничения карантин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 