CoronaVac против омикрона. Что с антителами после китайской вакцины: исследование

Гонконгские микробиологи выяснили на небольшой выборке людей, что сыворотка крови привитых CoronaVac не нейтрализует омикрон-штамм коронавируса. Между тем, производитель вакцины утверждает, что у трети привитых антител для этого "достаточно".

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В исследование из Гонконга включили образцы сыворотки от 50 привитых взрослых (25 получили Pfizer, 25 – Coronavac) со среднии возрастом в группе 48 лет (40—54 года). Все были привиты двумя дозами, образцы собрали через 56 дней после старта вакцинации.

Для тестов из анализов больных взяли два варианта омикрона, которые различаются одной мутацией (HKU691 и HKU344-R346K). Для сравнения проверяли нейтрализацию первоначального ("уханьского") штамма, беты ("южноафриканский") и дельты ("индийский").

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Выяснилось, что только 20% и 24% привитых Pfizer имели обнаруживаемые нейтрализующие антитела против омикрона HKU691 и HKU344-R346K соответственно. Однако нейтрализующей активности сыворотки привитых Coronavac не обнаружили.

"Наши данные предполагают, что омикрон может быть связан с более низкой эффективностью вакцин против (заражения и развития симптомов) COVID-19, особенно Coronavac. Следовательно, вакцинированные или даже переболевшие могут подвергаться более высокому риску прорывной инфекции или повторного заражения. Наши результаты показывают, что при разработке вакцины следующего поколения следует учитывать новый штамм", – пишут авторы.

ВАЖНО. Тесты нейтрализации – не то же самое, что иммунная защита человека: "живой" иммунитет может (и обычно так и есть) защищает куда лучше, чем просто антитела в пробирке, в том числе из-за наличия клеточного иммунитет. Пока точно неизвестно, как защищает от омикрон-ковида Т-клеточный иммунитет, но в этом плане оптимизма у ученых значительно больше. Сейчас внимание мира приковано к вопросу, как дела с защитой от более тяжелых форм COVID-19 у переболевших ранее и у привитых двумя или тремя дозами.

Они добавили, что "третья доза необходима для усиления антительного ответа против омикрона", и что "еще предстоит определить, усилит ли третья доза CoronaVac нейтрализацию" этого штамма.

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Между тем, в пресс-релизе от Sinovac – производителя "коронавака" – говорится, что у семи из 20 человек (35%) в их исследовании, получивших две дозы, было "достаточно" антител для нейтрализации омикрона. Что подразумевается под "достаточным" уровнем, в пекинской компании не уточнили.

Также в Sinovac утверждают, что после третьей дозы CoronaVac картина улучшилась: в группе из 48 человек с бустером у 45 (94%) были "достаточные" уровни. Препринта исследования нет.

На начало зимы 2021 года в мире введено 2,3 млрд доз "коронавака", преимущественно в Китае, Южной Америке, Юго-Восточной Азии, Украине и других странах.

8 декабря ученые показали первые фото омикрона. Ученые говорят, может понадобиться поливалентная вакцина против COVID-19.

СНБО настаивает на введении бустерной дозы вакцины от коронавируса для пожилых людей.

Евгений Пилипенко

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