Как две и три дозы Pfizer нейтрализуют омикрон: графики от биологов Австралии

Омикрон-коронавирус можно нейтрализовать антителами привитых Pfizer-BioNTech – оптимально после трех доз вакцины, но такая способность против нового штамма все равно снижена. То есть, несмотря на бустер, может быть немало случаев прорывных или повторных инфекций, пишут в препринте на bioRxiv австралийские ученые.

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Исследователи выделили вирус и проверяли, как сыворотки крови, собранные у медиков через один, три и шесть месяцев после второй дозы вакцины, предотвращают заражение клеток "в пробирке".

Было взято 14 образцов у 12 ранее не болевших участников со средним возрастом 59 лет: а) девять после двух доз, б) четыре после бустера спустя полгода после первичного курса (кровь взяли через четыре недели после третьей дозы) и в) один не привитый.

Через четыре недели после бустера уровни нейтрализующих антител повысились. Несмотря на это, для омикрона они были снижены в четыре раза по сравнению с "уханьским" штаммом.

Красные точки – нейтрализация "уханьского" вируса, зеленые – дельты, синие – омикрона:

Авторы уточняют: нужны дальнейшие исследования с более крупными и целевыми когортами (например, молодые, пожилые или с ослабленным иммунитетом), наряду с исследованиями, как омикрон уклоняется от Т-клеточного иммунитета.

Биологи также пишут о необычном во время наблюдения: на культуре клеток "в пробирке" они увидели задержку скорости репликации омикрона. Авторы предполагает, что сильные мутационные изменения в этом штамме по сравнению с прошлыми главными штаммами "могут отрицательно влиять на приспособленность вируса".

"Требуются дальнейшие исследования, чтобы определить, вызвана ли такая динамика заражения клеток сниженной эффективностью проникновения вируса или выхода новых частичек вируса наружу из инфицированной клетки.

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В другом исследовании авторы смоделировали структуру человеческого белка ACE2 ("входные ворота" для коронавируса на поверхности клеток) и рецептор-связывающего домена у частичек омикрона (RBD, точка связывания с АСЕ2).

Анализ показал, что RBD омикрона прочнее связывается с АCE2, чем исходный штамм. То есть, новый штамм сильнее "цепляется" за клетки человека.

Евгений Пилипенко

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