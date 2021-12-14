UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Как две и три дозы Pfizer нейтрализуют омикрон: графики от биологов Австралии

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 13:43
Как две и три дозы Pfizer нейтрализуют омикрон: графики от биологов Австралии - Фото
Коронавирус SARS-CoV-2 на клетках в ложном цвете (фото — NIAID)

Омикрон-коронавирус можно нейтрализовать антителами привитых Pfizer-BioNTech – оптимально после трех доз вакцины, но такая способность против нового штамма все равно снижена. То есть, несмотря на бустер, может быть немало случаев прорывных или повторных инфекций, пишут в препринте на bioRxiv австралийские ученые.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Исследователи выделили вирус и проверяли, как сыворотки крови, собранные у медиков через один, три и шесть месяцев после второй дозы вакцины, предотвращают заражение клеток "в пробирке".

Было взято 14 образцов у 12 ранее не болевших участников со средним возрастом 59 лет: а) девять после двух доз, б) четыре после бустера спустя полгода после первичного курса (кровь взяли через четыре недели после третьей дозы) и в) один не привитый.

Через четыре недели после бустера уровни нейтрализующих антител повысились. Несмотря на это, для омикрона они были снижены в четыре раза по сравнению с "уханьским" штаммом.

Красные точки – нейтрализация "уханьского" вируса, зеленые – дельты, синие – омикрона:

Нажмите на график выше, чтобы открыть его в полном размере с объяснениями

Авторы уточняют: нужны дальнейшие исследования с более крупными и целевыми когортами (например, молодые, пожилые или с ослабленным иммунитетом), наряду с исследованиями, как омикрон уклоняется от Т-клеточного иммунитета.

Биологи также пишут о необычном во время наблюдения: на культуре клеток "в пробирке" они увидели задержку скорости репликации омикрона. Авторы предполагает, что сильные мутационные изменения в этом штамме по сравнению с прошлыми главными штаммами "могут отрицательно влиять на приспособленность вируса".

"Требуются дальнейшие исследования, чтобы определить, вызвана ли такая динамика заражения клеток сниженной эффективностью проникновения вируса или выхода новых частичек вируса наружу из инфицированной клетки.

Читайте также: Джонсон заявил, что "есть умерший от омикрона". Почему это не повод для паники

В другом исследовании авторы смоделировали структуру человеческого белка ACE2 ("входные ворота" для коронавируса на поверхности клеток) и рецептор-связывающего домена у частичек омикрона (RBD, точка связывания с АСЕ2).

Анализ показал, что RBD омикрона прочнее связывается с АCE2, чем исходный штамм. То есть, новый штамм сильнее "цепляется" за клетки человека.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нейтрализация антитела исследование биология коронавирус SARS-CoV-2 ACE2 омикрон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 