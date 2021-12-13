Джонсон заявил, что "есть умерший от омикрона". Почему это не повод для паники

В Великобритании умер по крайней мере один пациент, который заразился омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, сообщает Sky News.

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Джонсон призвал отказаться от идеи о том, что штамм омикрон – более легкая версия коронавируса. Он заявил, что инфекция распространяется с высокой скоростью.

Джонсон призвал отказаться от самоуспокоения, что омикрон "переносят легче".

Он заявил, что инфекция "распространяется с высокой скоростью".

Премьер-министр заявил, что "как можно скорее нужно провести бустерные дозы вакцины", а также получить хотя бы первую дозу всем британцам от 18 лет.

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Джонсон не рассказал никаких подробностей о том, кто умер: какого пола и возраста был человек, был ли он привит или нет, сколько доз получил, как давно, страдал ли сопутствующими отягощающими заболеваниями, и так далее. Люди умирают от COVID-19, и то, что кто-то умер и умрет от омикрона – это не "сенсация".

Александр Матвиенко

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