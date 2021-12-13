Джонсон заявил, что "есть умерший от омикрона". Почему это не повод для паники
В Великобритании умер по крайней мере один пациент, который заразился омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, сообщает Sky News.
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Джонсон призвал отказаться от идеи о том, что штамм омикрон – более легкая версия коронавируса. Он заявил, что инфекция распространяется с высокой скоростью.
Джонсон призвал отказаться от самоуспокоения, что омикрон "переносят легче".
Он заявил, что инфекция "распространяется с высокой скоростью".
Премьер-министр заявил, что "как можно скорее нужно провести бустерные дозы вакцины", а также получить хотя бы первую дозу всем британцам от 18 лет.
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Джонсон не рассказал никаких подробностей о том, кто умер: какого пола и возраста был человек, был ли он привит или нет, сколько доз получил, как давно, страдал ли сопутствующими отягощающими заболеваниями, и так далее. Люди умирают от COVID-19, и то, что кто-то умер и умрет от омикрона – это не "сенсация".
- 8 декабря 2021 года ученые показали первые фото омикрон-штамма SARS-CoV-2.
- Несмотря на глобальный переполох из-за появления омикрона (B.1.1.529), Минздрав не планирует новые ограничения на новогодние праздники. ВОЗ также просит не паниковать по поводу штамма, но просит подготовиться к его распространению.
- Глава Минздрава ЮАР утверждает, что омикрон не вызывает тяжелого COVID-19 у вакцинированных. Ранее (6 декабря) в ВОЗ заявили по доступным им данным, что "от омикрона пока никто не умер".
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