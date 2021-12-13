Что с омикроном. Ученые говорят, может понадобиться поливалентная вакцина против COVID-19

Из-за того, что омикрон-штамм очень сильно отличается от прошлых пандемичных штаммов коронавируса, переболевшие ими или привитые вакцинами первого поколения вряд ли получат защиту от заражения им, и наоборот. Поэтому может потребоваться создание поливалентных вакцин, как это делается с вакцинами от гриппа, пишут в препринте исследователи из Оксфорда.

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Другими словами, может потребоваться производство вакцин, адаптированных к омикрону, но при этом в дозу должна быть добавлена и вакцина как минимум против дельты.

В Оксфорде проверили нейтрализацию омикрона сывороткой неболевших, но привитых (проверяли через месяц после второй дозы, то есть, на пиковых уровнях). После двух доз AstraZeneca нейтрализация омикрона была практически на нуле, после двух доз Pfizer – наблюдалась, но ослабленная.

В препринте пишут, что, по предварительным прогрозами, омикрон вытеснит в мире ныне повсеместно распространенную дельту. Также упоминается, что третья (бустерная) доза дает более высокий уровень его нейтрализации.

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По данным австрийских ученых из Института Инсбрука, нейтрализация омикрона антителами привитых двумя дозами AstraZeneca (на графике ниже – ChAdOx1) или двумя Moderna (Spikevax) – практически нулевая. При этом наблюдается некоторая нейтрализация после дозы AstraZeneca и второй Pfizer (BNT162b2) или двух доз Pfizer. Антитела из крови переболевших "уханьским" штаммом или дельтой (convalescent) также практически бесполезны против омикрона.

Наилучшая нейтрализация нового штамма наблюдается в сыворотке переболевших и затем привитых, и, немного хуже, у привитых и затем переболевших. Омикрон подчеркнут желтым:

Кроме того, вчера вышел препринт о тестах нейтрализации псевдовируса (с белками-шипами омикрона) из Университета Рокфеллера в США. Авторы исследовали действия сывороток крови через разные временные промежутки после выздоровления и/или вакцинации Pfizer или Moderna, а также после бустера Pfizer.

По данным исследователей, антитела переболевших или вакцинированных слабо нейтрализовали омикрон через полгода после иммунизации (от инфекции или прививки), но после бустера нейтрализация вируса резко возрастала. У неболевших и привитых двумя дозами Pfizer или Moderna уровень таких антител повышался в десятки раз, а у переболевших и затем получивших бустер – в сотни раз.

ВАЖНО. Все такие "быстрые" исследование имеют свои ограничения. Вдобавок, тесты нейтрализации, особенно с псевдовирусами, – это не то же самое, что иммунная защита у живого человека ("дикий" вирус может хуже нейтрализоваться, чем псевдотип, а "живой" иммунитет – защищать куда лучше, чем просто антитела в пробирке). Ученые, однако, полагают, что омикрон у многих "пробивает" как вакцинную защиту, так и защиту от прошлой болезни. Сейчас внимание мира приковано к вопросу, как дела с защитой от более тяжелых форм COVID-19 у переболевших ранее и у привитых. Твердых данных от этом пока нет – прошло недостаточно времени для накопления таких случаев.

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Евгений Пилипенко

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