Две дозы Pfizer на 70% защищают от госпитализации с омикрон-ковидом: первые данные из ЮАР
Две дозы вакцины Pfizer-BioNTech предположительно дают 70% защиты от госпитализации с COVID-19 от омикрон-штамма коронавируса по сравнению с невакцинированными. Такие предварительные данные из ЮАР сообщило агентство Reuters со ссылкой на исследование крупнейшей местной сети оказания медуслуг Discovery Health.
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Однако компания предупредила, что результаты исследования следует считать предварительными.
Discovery Health в сотрудничестве с Советом медицинских исследований Южной Африки (SAMRC) также пришли к выводу, что две дозы дают лишь 33% защиту от заражения. Какие сроки замера эффективности после второй дозы, не сообщается.
Анализ также показывает, что вакцина спасает от госпитализации в любом возрасте – от 18 до 79 лет, однако эффективность немного снижена среди пожилых людей.
Для людей с рядом хронических заболеваний, включая сахарный диабет, гипертонию, гиперхолестеринемию и различные сердечно-сосудистые заболевания, также сохраняется защита от госпитализации.
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Исследование было основано на более чем 211 000 положительных результатов тестов на COVID-19 с 15 ноября по 7 декабря, из которых около 78 000 человек были заражены омикрон-штаммом.
Южная Африка использует вакцины Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson (JNJ.N) в своей кампании иммунизации против COVID-19, введено более 20 миллионов доз Pfizer.
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