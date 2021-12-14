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Две дозы Pfizer на 70% защищают от госпитализации с омикрон-ковидом: первые данные из ЮАР

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14.12.2021, 13:37
Две дозы Pfizer на 70% защищают от госпитализации с омикрон-ковидом: первые данные из ЮАР - Фото
Вакцинация от коронавируса (иллюстративное фото - EPA)

Две дозы вакцины Pfizer-BioNTech предположительно дают 70% защиты от госпитализации с COVID-19 от омикрон-штамма коронавируса по сравнению с невакцинированными. Такие предварительные данные из ЮАР сообщило агентство Reuters со ссылкой на исследование крупнейшей местной сети оказания медуслуг Discovery Health.

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Однако компания предупредила, что результаты исследования следует считать предварительными.

Discovery Health в сотрудничестве с Советом медицинских исследований Южной Африки (SAMRC) также пришли к выводу, что две дозы дают лишь 33% защиту от заражения. Какие сроки замера эффективности после второй дозы, не сообщается.

Анализ также показывает, что вакцина спасает от госпитализации в любом возрасте – от 18 до 79 лет, однако эффективность немного снижена среди пожилых людей. 

Для людей с рядом хронических заболеваний, включая сахарный диабет, гипертонию, гиперхолестеринемию и различные сердечно-сосудистые заболевания, также сохраняется защита от госпитализации.

Читайте также: Как сыворотка крови привитых Pfizer обезвреживает омикрон: данные

Исследование было основано на более чем 211 000 положительных результатов тестов на COVID-19 с 15 ноября по 7 декабря, из которых около 78 000 человек были заражены омикрон-штаммом.

Южная Африка использует вакцины Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson (JNJ.N) в своей кампании иммунизации против COVID-19, введено более 20 миллионов доз Pfizer.

СПРАВКА. Омикрон – новый штамм коронавируса, об открытии которого заявили южноафриканские ученые 24 ноября. Предполагается, что он способен быстро распространяться и даже "обходить" современные вакцины против COVID-19 через более 30 мутаций. ВОЗ рекомендует быть осторожными и не паниковать.
Александр Матвиенко
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