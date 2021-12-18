В Украине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом – Ляшко

В Украине обнаружили штамм омикрон. Об этом сообщил министра здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

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Человек, инфицированный омикрон-штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас он находится на лечении.

Глава МОЗ сообщил, что ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам исследования у вернувшегося из ОАЭ пациента подтвердилось заражение омикрон-штаммом коронавируса.

Сейчас проводится эпидемиологическое расследование этого случая и дополнительное обследование людей, с которыми контактировал пациент.

Ляшко призвал украинцев вакцинироваться и по возможности избегать поездок страны, где циркуляция омикрон-штамма доминирует.

В связи со штаммом омикрон СНБО прогнозирует новую волну коронавируса на февраль и призывает вводить бустерную дозу вакцины, начиная с пожилых людей.

8 декабря ученые показали первые фото омикрона. Ученые говорят, может понадобиться поливалентная вакцина против COVID-19.

По данным исследования, омикрон-штамм может заражать бронхи человека "быстрее и эффективнее", чем дельта, но с менее серьезной инфекцией в легких.

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Оксана Житнюк

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