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В Украине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2021, 10:14
В Украине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Украине обнаружили штамм омикрон. Об этом сообщил министра здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

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Человек, инфицированный омикрон-штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас он находится на лечении.

Глава МОЗ сообщил, что ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам исследования у вернувшегося из ОАЭ пациента подтвердилось заражение омикрон-штаммом коронавируса.

Сейчас проводится эпидемиологическое расследование этого случая и дополнительное обследование людей, с которыми контактировал пациент.

Ляшко призвал украинцев вакцинироваться и по возможности избегать поездок страны, где циркуляция омикрон-штамма доминирует.

В Украине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом – Ляшко

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Оксана Житнюк
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Виктор Ляшко МОЗ коронавирус штамм омикрон
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