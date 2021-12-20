Радуцкий: В Украине антирекорд по вакцинации, люди ее откладывают на "после праздников"

В Украине наблюдается антирекорд по количеству прививок против COVID-19 за прошлую неделю. Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий считает, что одной из причин снижения темпов может быть то, что люди откладывают вакцинацию на период "после праздников". Об этом он написал в Facebook.

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Радуцкий сообщил, что за прошлую неделю в Украине привились только 784 000 человек, за вчера – 36 000. При этом в ноябре наблюдались показатели 1,6 млн прививок в неделю и более 300 000 в сутки.

"Часть людей, скорее всего, решили перенести вакцинацию на период "после праздников". Миф о том, что после вакцинации несколько дней или даже недель "придется поболеть", удивительно очень устойчив", – отметил Радуцкий.

При этом он подчеркнул, что на самом деле абсолютное большинство людей разных возрастных категорий практически не имеют заметных побочных эффектов после прививки.

Также, по словам Радуцкого, есть те, кто как не собирались вакцинироваться, так и не намерены этого делать, даже несмотря на пропаганду, ограничения и быстрое распространение омикрон-штамма.

Радуцкий сообщил, что в Украине сейчас вакцинировано менее 50% взрослого населения. Особенно низкие показатели в группе риска 60+: одной дозой привиты всего 37%, двумя – 33%.

В Украине разрешили третью дозу вакцины от коронавируса для людей со слабым иммунным ответом, однако в первый день было сделано всего 14 таких прививок.

В связи со штаммом омикрон СНБО прогнозирует новую волну коронавируса на февраль и призывает вводить бустерную дозу вакцины, начиная с пожилых людей.

8 декабря ученые показали первые фото омикрона. Ученые говорят, может понадобиться поливалентная вакцина против COVID-19.

По данным исследования, омикрон-штамм может заражать бронхи человека "быстрее и эффективнее", чем дельта, но с менее серьезной инфекцией в легких.

18 декабря в Украине подтвердился первый случай заражения омикрон-штаммом.

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Оксана Житнюк

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