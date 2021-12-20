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Радуцкий: В Украине антирекорд по вакцинации, люди ее откладывают на "после праздников"

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 13:43
Радуцкий: В Украине антирекорд по вакцинации, люди ее откладывают на
Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Украине наблюдается антирекорд по количеству прививок против COVID-19 за прошлую неделю. Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий считает, что одной из причин снижения темпов может быть то, что люди откладывают вакцинацию на период "после праздников". Об этом он написал в Facebook.

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Радуцкий сообщил, что за прошлую неделю в Украине привились только 784 000 человек, за вчера – 36 000. При этом в ноябре наблюдались показатели 1,6 млн прививок в неделю и более 300 000 в сутки.

"Часть людей, скорее всего, решили перенести вакцинацию на период "после праздников". Миф о том, что после вакцинации несколько дней или даже недель "придется поболеть", удивительно очень устойчив", – отметил Радуцкий.

При этом он подчеркнул, что на самом деле абсолютное большинство людей разных возрастных категорий практически не имеют заметных побочных эффектов после прививки.

Также, по словам Радуцкого, есть те, кто как не собирались вакцинироваться, так и не намерены этого делать, даже несмотря на пропаганду, ограничения и быстрое распространение омикрон-штамма.

Радуцкий сообщил, что в Украине сейчас вакцинировано менее 50% взрослого населения. Особенно низкие показатели в группе риска 60+: одной дозой привиты всего 37%, двумя – 33%. 

Радуцкий: В Украине антирекорд по вакцинации, люди ее откладывают на "после праздников"

Читайте также: Обязательная вакцинация от COVID: расширен список профессий, есть дедлайн для непривитых

Оксана Житнюк
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