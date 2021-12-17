В Украине 14 человек получили третью дозу вакцины против коронавируса
В Украине ввели дополнительную дозу вакцины против COVID-19 для определенных категорий людей с ослабленным иммунитетом. За минувшие сутки, 16 декабря, в стране сделали 14 таких прививок, сообщает пресс-служба Минздрава.
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Вчера в Украине первую дозу вакцины получили 43 939 человек, полностью иммунизированы 89 038 человек, еще 14 человек получили дополнительную дозу.
На такую дозу претендуют люди с ослабленным в результате разных причин иммунитетом:
- перенесшие трансплантацию;
- получающие гормональную терапию;
- ВИЧ-инфицированные;
- больные раком;
- люди старше 60 лет, которые были привиты двумя дозами вакцины (например, CoronaVac) и другие (полный список здесь).
По данным МОЗ, уже 46,1% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. Полный курс вакцинации прошли 41,3%. ВОЗ рекомендовал, чтобы показатель привитых людей в мире до конца года составлял 40%.
- В конце ноября 2021 года глава МОЗ Виктор Ляшко анонсировал запуск бустерных доз ориентировочно на январь-февраль 2022-го. Позднее, однако, стало известно, что речь идет о третьей дозе не для всех желающих, а только для иммунокомпрометированных лиц.
- Когда в Украине разрешат бустер для всех желающих, неизвестно.
- Израиль, США, Британия, Германия и многие другие страны уже давно дают третью дозу всем, кто того желает. Более того, регуляторы этих стран настойчиво ее рекомендуют, особенно в свете появления и распространения в мире сильно ускользающего от вакцинального и природного иммунитета омикрон-штамма.
- 13 декабря Ляшко подписал указ о дополнительной дозе вакцины против COVID-19 для людей, у которых из-за ослабленного иммунитета наблюдается слабый иммунный ответ на полный курс вакцинации.
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