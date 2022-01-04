Минздрав разрешил бустерную дозу вакцины против COVID для людей от 60 лет: схемы прививок

В Украине разрешили бустерную дозу вакцины от коронавируса для всех желающих людей, которые старше 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.

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Получить бустерную дозу вакцины смогут люди этой возрастной категории через шесть месяцев после второй дозы первого курса прививок. Глава Минздрава Виктор Ляшко написал в Facebook, что оптимальный период – шесть-девять месяцев после второй дозы.

Как сообщается, для бустерной дозы будут отдавать предпочтение мРНК вакцинам (от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna) по таким схемам:

– Первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer;

– Первые две дозы AstraZeneca или COVISHIELD + бустер Moderna или Pfizer;

– Первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer;

– Первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.

При отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно будет сделать другой вакциной в соответствии с разрешенными в Украине схемами.

Получить бустерную дозу можно в любом пункте прививок или центре вакцинации. Их список и контакты доступны по ссылке или по телефону 0 800 60 20 19.

Ляшко отметил, что 5 января группа экспертов по иммунизации рассмотрит введение бустерной дозы и для других категорий.

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В Украине уже дополнительную прививку от коронавируса могут получить люди с ослабленным иммунитетом. Третью (бустерную) дозу – медики и работники интернатов.

МОЗ также сообщал, что в январе могут разрешить бустерную дозу вакцины от коронавируса всем желающим.

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Марк Сировой

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