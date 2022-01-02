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Уже в январе в Украине бустерную дозу могут разрешить всем желающим

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2022, 21:26
Уже в январе в Украине бустерную дозу могут разрешить всем желающим - Фото
Игорь Кузин (скриншот видео Минздрава)

В январе в Украине Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике может принять решение об общем доступе к бустерной дозе вакцины от коронавируса для всех желающих. Об этом в интервью Украинскому радио сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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"Есть уже решение Национальной технической группы экспертов (НТГЭИ) о рекомендации разрешить проводить бустерные дозы для лиц в возрасте 60+ лет. Это решение в ближайшее время будет введено приказом Министерства здравоохранения.." – сказал Кузин. По его мнению, бустерную дозу для этой категории людей могут разрешить 10-15 января.

"Также мы ожидаем решения НТГЭИ, которое будет проводиться 5 января, где будет рассматриваться вопрос об универсальном доступе к бустерным дозам вакцины, для всех желающих", – добавил главсанврач.

Он напомнил, что бустерная доза увеличивает срок действия сертификата о вакцинации на 270 дней. Однако технически этот вопрос пока не урегулирован.

Вадим Ребрина
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вакцинация коронавирус Игорь Кузин бустерная доза
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