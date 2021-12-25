В Минздраве объяснили разницу между бустерной и дополнительной дозами вакцины от COVID-19

Бустерная доза вакцины против коронавируса необходима для усиления ее эффективности и вводится через шесть месяцев после второй дозы. Дополнительная доза предназначена для людей с тяжелыми болезнями и ослабленным иммунитетом, она вводится через 28 дней после основного курса. Об этом говорится в разъяснении министра здравоохранения Виктора Ляшко, которое Минздрав предоставил Укринформу.

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"Бустерная доза – это доза, которую вводят, чтобы усилить эффективность вакцины, которая со временем снижается. Дополнительная доза – это доза, которую вводят, чтобы обезопасить людей, у которых из-за тяжелых заболеваний две дозы вакцины могут не дать должной защиты", – пояснил министр.

Оптимальным является введение ревакцинальной дозы в период от 181 до 270 дня от получения последней дозы. На сегодняшний день ревакцинальную дозу получили 367 человек.

Бустерную дозу делают м-РНК вакцинами Moderna и Pfizer на все типы вакцины.

По словам Ляшко, получение ревакцинальной дозы предусматривает выдачу документов о вакцинации, которые будут действовать 270 дней с даты последней прививки.

Дополнительная доза предназначена для людей с рядом тяжелых болезней, у которых могла не сформироваться надлежащая иммунная защита после двух доз вакцины. Дополнительную дозу вводят через 28 дней после основного курса независимо от вакцины. Доза вводится той же вакциной, которой были введены две предыдущие дозы. Если эта вакцина отсутствует, то возможна комбинация вакцин по утвержденным в Украине схемам.

Сейчас дополнительную дозу получили 529 человек.

Дополнительную дозу могут получить люди с разными видами рака крови, люди с ВИЧ-инфекцией, люди после трансплантации органов и т. д. По словам Ляшко, если у человека есть заболевание или во время прививки проходило лечение, которое могло повлиять на его иммунную систему, ему следует посоветоваться со своим семейным или профильным врачом. Тот определит, нужна ли ему дополнительная доза вакцины.

Однако, отметил министр, введение дополнительной дозы не влияет на срок действия сертификата или международного свидетельства о вакцинации. Документ будет действовать 365 дней с даты введения второй дозы.

С 22 декабря в Украине ввели ревакцинальную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников интернатов.

В ВОЗ заявляют, что вариант коронавируса омикрон через несколько недель будет доминировать в большинстве стран европейского региона. Самая важная защита от него – бустерная вакцинация.

Вадим Ребрина

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