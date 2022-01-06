Украинские COVID-cертификаты в Дие признали еще шесть стран – список
Украинские COVID-сертификаты в приложении Дия признали еще шесть стран, которые присоединились к доверительной сети е-здоровья Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Отмечается, что теперь COVID-сертификаты в Дие признают Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланд. Это позволит вакцинированным от коронавируса или переболевшим COVID-19 использовать сертификат в Дие при пересечении границы с ними.
В Минздраве объяснили, что эти страны присоединились к доверительной сети ЕС, участники которой взаимно признают цифровые COVID-сертификаты друг друга.
Помимо европейских стран, в нее входят государства с других континентов, например Сингапур, Новая Зеландия и ОАЭ. Полный список стран доступен по ссылке.
Ожидается, что число участников сети расширится до 80 в 2022 году.
- 21 декабря сообщалось, что на портале Дия стали доступны три новых COVID-сертификата.
- Также Еврокомиссия ограничила срок действия COVID-сертификатов для путешествий до 270 дней.
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