Украинские COVID-cертификаты в Дие признали еще шесть стран – список

Украинские COVID-сертификаты в приложении Дия признали еще шесть стран, которые присоединились к доверительной сети е-здоровья Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Отмечается, что теперь COVID-сертификаты в Дие признают Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланд. Это позволит вакцинированным от коронавируса или переболевшим COVID-19 использовать сертификат в Дие при пересечении границы с ними.

В Минздраве объяснили, что эти страны присоединились к доверительной сети ЕС, участники которой взаимно признают цифровые COVID-сертификаты друг друга.

Помимо европейских стран, в нее входят государства с других континентов, например Сингапур, Новая Зеландия и ОАЭ. Полный список стран доступен по ссылке.

Ожидается, что число участников сети расширится до 80 в 2022 году.

21 декабря сообщалось, что на портале Дия стали доступны три новых COVID-сертификата.

Также Еврокомиссия ограничила срок действия COVID-сертификатов для путешествий до 270 дней.

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Марк Сировой

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