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Украинские COVID-cертификаты в Дие признали еще шесть стран – список

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2022, 06:29
Украинские COVID-cертификаты в Дие признали еще шесть стран – список - Фото
COVID-сертификат (фото - diia.gov.ua)

Украинские COVID-сертификаты в приложении Дия признали еще шесть стран, которые присоединились к доверительной сети е-здоровья Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Отмечается, что теперь COVID-сертификаты в Дие признают Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланд. Это позволит вакцинированным от коронавируса или переболевшим COVID-19 использовать сертификат в Дие при пересечении границы с ними.

В Минздраве объяснили, что эти страны присоединились к доверительной сети ЕС, участники которой взаимно признают цифровые COVID-сертификаты друг друга.

Помимо европейских стран, в нее входят государства с других континентов, например Сингапур, Новая Зеландия и ОАЭ. Полный список стран доступен по ссылке.

Ожидается, что число участников сети расширится до 80 в 2022 году.

Читайте также: Вакцинированные бустерной дозой получат новые COVID-сертификаты, но не сразу – МОЗ

Марк Сировой
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туризм вакцинация вакцина путешествия Дія коронавирус COVID-19 Дия COVID-сертификат
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