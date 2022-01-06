Коронавирус. В Украине разрешили бустерную вакцинацию всем желающим

В Украине разрешили бустерную (третью) дозу вакцины от коронавируса всем желающим, которые старше 18 лет и получили две дозы вакцины. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ляшко сообщил, что подписал указ Минздрава о введении бустерной вакцинации для всех, кто старше 18 лет и был вакцинирован.

Новость дополняется...

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.