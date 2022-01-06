Коронавирус. В Украине разрешили бустерную вакцинацию всем желающим
06.01.2022, 13:07
Вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)
В Украине разрешили бустерную (третью) дозу вакцины от коронавируса всем желающим, которые старше 18 лет и получили две дозы вакцины. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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Ляшко сообщил, что подписал указ Минздрава о введении бустерной вакцинации для всех, кто старше 18 лет и был вакцинирован.
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