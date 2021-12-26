COVID-19. МОЗ хочет ревакцинировать украинцев двумя дозами через год после первых прививок

В Минздраве планируют ревакцинацию украинцев против коронавируса двумя дозами через год после получения ими первых прививок от COVID-19. Об этом в интервью Суспільному заявил главсанврач Игорь Кузин.

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"Базовая стратегия Минздрава, которая сейчас у нас просчитана, и мы пока будем продолжать ее использовать – это стратегия ревакцинации двумя дозами вакцины через один год после получения базового курса прививки", – сказал он.

Кузин объяснил, что по этой стратегии, привитые в 2021 году через год после первого курса прививок могут обратиться в пункт вакцинации и получить повторный курс из двух доз.

При этом можно будет выбрать другой тип вакцины – не тот, который использовался при первом курсе, добавил Кузин.

Он также отметил, что Минздрав получает данные об эффективности третьих (бустерных) доз вакцин. По его словам, их должны получать наиболее уязвимые группы населения.

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Марк Сировой

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