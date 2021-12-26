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COVID-19. МОЗ хочет ревакцинировать украинцев двумя дозами через год после первых прививок

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2021, 10:01
COVID-19. МОЗ хочет ревакцинировать украинцев двумя дозами через год после первых прививок - Фото
Игорь Кузин (скриншот из видео Радио Свобода)

В Минздраве планируют ревакцинацию украинцев против коронавируса двумя дозами через год после получения ими первых прививок от COVID-19. Об этом в интервью Суспільному заявил главсанврач Игорь Кузин.

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"Базовая стратегия Минздрава, которая сейчас у нас просчитана, и мы пока будем продолжать ее использовать – это стратегия ревакцинации двумя дозами вакцины через один год после получения базового курса прививки", – сказал он.

Кузин объяснил, что по этой стратегии, привитые в 2021 году через год после первого курса прививок могут обратиться в пункт вакцинации и получить повторный курс из двух доз.

При этом можно будет выбрать другой тип вакцины – не тот, который использовался при первом курсе, добавил Кузин.

Он также отметил, что Минздрав получает данные об эффективности третьих (бустерных) доз вакцин. По его словам, их должны получать наиболее уязвимые группы населения.

Читайте также: В Минздраве объяснили разницу между бустерной и дополнительной дозами вакцины от COVID-19

Марк Сировой
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коронавирус вакцина ревакцинация COVID-19 Игорь Кузин бустерная доза минздрав
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