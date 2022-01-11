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Бустер не получат те, кто придет за ним раньше полугода после второй дозы – замглавы МОЗ

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2022, 14:56
Бустер не получат те, кто придет за ним раньше полугода после второй дозы – замглавы МОЗ - Фото
Игорь Кузин (Фото: пресс-служба Минздрава)

Бустерную дозу прививки от коронавируса получат те украинцы, у которых прошло не менее шести месяцев после основной вакцинации. Об этом сказал главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью ВВС Україна.

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"Если пришел раньше, то прививку не получит. Если позже, то получит", – подчеркнул он.

По словам Кузина, оптимальный срок от второй дозы вакцины до бустера – от шести до девяти месяцев.

Замглавы Минздрава подчеркнул: даже если пациент придет на ревакцинацию через десять месяцев, такая прививка также будет считаться бустерной.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что подписал приказ о введении бустерной вакцинации для всех, кто старше 18 лет и был вакцинирован.

Для бустерной дозы будут отдавать предпочтение мРНК-вакцинам – Spikevax от компании Moderna и Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Читайте также: Розбір | Третя, бустерна доза вакцини від COVID. Як записатися, для кого, що буде в сертифікаті

Яна Катасонова
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вакцинация вакцина прививка коронавирус Игорь Кузин COVID-19 бустер
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