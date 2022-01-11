Бустер не получат те, кто придет за ним раньше полугода после второй дозы – замглавы МОЗ

Бустерную дозу прививки от коронавируса получат те украинцы, у которых прошло не менее шести месяцев после основной вакцинации. Об этом сказал главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью ВВС Україна.

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"Если пришел раньше, то прививку не получит. Если позже, то получит", – подчеркнул он.

По словам Кузина, оптимальный срок от второй дозы вакцины до бустера – от шести до девяти месяцев.

Замглавы Минздрава подчеркнул: даже если пациент придет на ревакцинацию через десять месяцев, такая прививка также будет считаться бустерной.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что подписал приказ о введении бустерной вакцинации для всех, кто старше 18 лет и был вакцинирован.

Для бустерной дозы будут отдавать предпочтение мРНК-вакцинам – Spikevax от компании Moderna и Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

С декабря 2021 года в Украине дополнительную прививку от коронавируса уже могут получить люди с ослабленным иммунитетом.

С 22 декабря третью (бустерную) дозу начали делать медикам, работникам интернатов и людям старше 60 лет.

В Минздраве сообщили, что вакцинированные бустерной дозой получат новые COVID-сертификаты, но не сразу.

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Яна Катасонова

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