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В ВОЗ призвали модернизировать вакцины от COVID-19, а не вводить постоянно бустерные дозы

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11.01.2022, 20:07
В ВОЗ призвали модернизировать вакцины от COVID-19, а не вводить постоянно бустерные дозы - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Стратегии вакцинации, основанные на введении бустерных доз существующих вакцин, вряд ли будут эффективными в будущем, в виду низкого уровня вакцинации в некоторых странах и мутаций коронавируса, считают во Всемирной организации здравоохранения. Там призвали производителей модернизировать свои вакцины. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

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В организации говорят, что с учетом многих факторов, включающих спрос на вакцины и эволюцию вируса, "стратегии вакцинации, основанные на повторных бустерных дозах исходного состава вакцины вряд ли будут подходящим или устойчивыми".

В ВОЗ считают, что должны быть разработаны вакцины против COVID-19, которые оказывают большое влияние на профилактику инфекции и предотвращают ее передачу. До тех пор, пока такие вакцины не появятся, может потребоваться обновление состава существующих вакцин против COVID-19, чтобы они продолжали обеспечивать рекомендуемые ВОЗ уровни защиты от инфекции.

Новые вакцины могут быть моновалентными, вызывающими иммунный ответ против преобладающего циркулирующего варианта(ов), или мультивалентными, содержащими антигены из разных органических соединений SARS-CoV-2.

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Вадим Ребрина
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вакцина ВОЗ коронавирус бустерная доза
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