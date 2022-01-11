Омикроном в ближайшие два месяца могут заболеть 50% европейцев – ВОЗ

В ближайшие два месяца штамм коронавируса омикрон, перемещаясь с запада на восток, станет серьезным испытанием для систем здравоохранения многих стран Европы – может заразиться более половины населения. Об этом сказал директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге, его цитирует The Guardian.

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По словам директора ВОЗ в Европе, в первую неделю 2022 года зарегистрировано более семи миллионов новых случаев заражения омикроном. Этот показатель в два раза превышает цифры, которые фиксировались двумя неделями ранее.

"При таких темпах более 50% населения в регионе будут заражены омикроном в ближайшие шесть-восемь недель", — сказал он.

Клюге уточнил, что омикрон выявлен в 50 из 53 государств Европы. По его мнению, наибольшее количество смертей он принесет в странах с низким уровнем вакцинации – это государства центральной и восточной Европы.

Как спрогнозировал чиновник, по мере продвижения омикрона на восток "нам еще предстоит увидеть его полное влияние в странах, где уровень вакцинации ниже и где мы увидим более тяжелое течение болезни у непривитых".

Крюге полагает, что системы здравоохранения будут перегружены, поэтому уже сейчас нужно позаботиться о работе медслужб. Он добавил: правительства стран должны проконтролировать соблюдение карантина, а также сроков вакцинации, в том числе бустерной дозой для наиболее уязвимых граждан.

СПРАВКА. Омикрон — штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный в Ботсване и Южно-Африканской Республике в ноябре 2021 года, отличается большим числом мутаций. По данным ВОЗ, заболевание протекает легче или так же, как при заражении дельта-штаммом. Но быстрое распространение может привести к высокой нагрузке на системы здравоохранения стран. Может заражать переболевших и вакцинированных.

Эксперт ВОЗ предостерег от признания COVID-19 эндемическим заболеванием вроде обычного сезонного ОРВИ/гриппа – в противовес пандемическому статусу коронавирусной инфекции.

Появились предварительные данные, какую защиту от заражения омикроном и тяжелого COVID-19 дает прошлая болезнь.

Экономика Великобритании может потерять из-за омикрона примерно $50 млрд (35 млрд фунтов стерлингов) всего за два месяца 2022 года.

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Яна Катасонова

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