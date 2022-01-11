В Испании власти захотели "приравнять" омикрон к гриппу. Эксперт ВОЗ отреагировала

Эксперт Всемирной организации здравоохранения предостерег от признания COVID-19 эндемическим заболеванием вроде обычного сезонного ОРВИ/гриппа – в противовес пандемическому статусу коронавирусной инфекции. Это заявление последовало после слов премьера Испании, что, возможно, стоит признать омикрон-коронавирус эндемичным, пишет Reuters.

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Старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд напомнила, что распространение омикрон-штамма "еще не стабилизировалось".

На континенте там и сям происходят сильнейшие всплески заболеваемости COVID-19, и количественные показатели таковы, что даже с более легким течением болезни больницы и реанимации в некоторых местах забиты больше, чем в прошлые волны.

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Глава испанского правительства Педро Санчес 10 января заявил, что, возможно, пришло время использовать подход к ковиду как к гриппу, так как смертность от коронавируса снизилась. Другими словами, не регистрировать каждый случай и не тестировать всех с симптомами. То есть фактически предположил, что режим пандемии пора упразднять.

"У нас все еще есть огромная неопределенность и вирус, который развивается довольно быстро, создавая все новые проблемы. Мы уж точно пока не достигли точки, когда сможем назвать вирус эндемичным", – сказала Смолвуд.

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Евгений Пилипенко

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