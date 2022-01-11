Пустят ли в ЕС с курсом CoronaVac и бустером Pfizer или Moderna. Минздрав не смог ответить
В Министерстве здравоохранения не ответили на вопрос LIGA.net, смогут ли украинцы, прошедшие курс прививок CoronaVac от COVID-19 и получившие затем бустер вакциной от Pfizer или Moderna, беспрепятственно путешествовать в странах Евросоюза.
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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобрило для экстренного использования в ЕС китайскую вакцину, хотя это сделала Всемирная организация здравоохранения.
Исходя из рекомендаций EMA, некоторые страны ЕС не признали CoronaVac и, соответственно, не признают и сертификаты о вакцинации этим биопрепаратом. Из-за этого привитые CoronaVac украинцы ограничены в поездках на территории союза. Полностью привитыми EMA считает тех, кто получил две дозы мРНК-вакцин или других – но не CoronaVac.
Вопрос звучал так: "Смогут ли люди, прошедшие в Украине полный курс иммунизации вакциной CoronaVac (две дозы), а затем получившие одну дозу мРНК-бустера от Moderna или Pfizer-BioNTech, въезжать в страны ЕС, где EMA одобрила только четыре вакцины (на 11 января их уже пять, — ред.) — и CoronaVac в этот список не входит?"
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Минздрав "в пределах компетенции" ответил на еще один вопрос в журналистском запросе на другую тему, оставив без реакции тот, о котором выше.
LIGA.net направила аналогичный запрос представительству ЕС в Украине. Полученный ответ будет добавлен к этой новости или выпущен отдельной.
- 6 января 2022 года в Украине разрешили бустерную (третью) дозу вакцины от коронавируса всем желающим, кто старше 18 лет и получил две дозы вакцины.
- При отсутствии мРНК-вакцин бустер могут сделать и другой вакциной по одной из разрешенных в Украине схем.
- Ориентировочно в конце января можно будет получить новый COVID-сертификат в Дия после бустера. Он будет действовать 270 дней.
- Бустер после курса CoronaVac: что дала третья доза этой же вакциной, Pfizer и AstraZeneca.
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