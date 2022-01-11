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Пустят ли в ЕС с курсом CoronaVac и бустером Pfizer или Moderna. Минздрав не смог ответить

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2022, 13:46
Пустят ли в ЕС с курсом CoronaVac и бустером Pfizer или Moderna. Минздрав не смог ответить - Фото
Вакцина CoronaVac от Sinovac (фото — LIGA.net)

В Министерстве здравоохранения не ответили на вопрос LIGA.net, смогут ли украинцы, прошедшие курс прививок CoronaVac от COVID-19 и получившие затем бустер вакциной от Pfizer или Moderna, беспрепятственно путешествовать в странах Евросоюза. 

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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобрило для экстренного использования в ЕС китайскую вакцину, хотя это сделала Всемирная организация здравоохранения.

Исходя из рекомендаций EMA, некоторые страны ЕС не признали CoronaVac и, соответственно, не признают и сертификаты о вакцинации этим биопрепаратом. Из-за этого привитые CoronaVac украинцы ограничены в поездках на территории союза. Полностью привитыми EMA считает тех, кто получил две дозы мРНК-вакцин или других – но не CoronaVac.

Вопрос звучал так: "Смогут ли люди, прошедшие в Украине полный курс иммунизации вакциной CoronaVac (две дозы), а затем получившие одну дозу мРНК-бустера от Moderna или Pfizer-BioNTech, въезжать в страны ЕС, где EMA одобрила только четыре вакцины (на 11 января их уже пять, — ред.) — и CoronaVac в этот список не входит?"

Читайте также: Бустеры рекомендуют делать только вакцинами Moderna и Pfizer

Минздрав "в пределах компетенции" ответил на еще один вопрос в журналистском запросе на другую тему, оставив без реакции тот, о котором выше.

LIGA.net направила аналогичный запрос представительству ЕС в Украине. Полученный ответ будет добавлен к этой новости или выпущен отдельной.

Читайте также: Привитым CoronaVac нужно два мРНК-бустера: что выяснили американские ученые

Евгений Пилипенко, Марина Тищенко
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