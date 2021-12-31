Привитым CoronaVac нужно два мРНК-бустера: что выяснили американские ученые

Привитым вакциной CoronaVac может потребоваться две дополнительные дозы мРНК-вакцины для достижения уровней антител, необходимых для нейтрализации омикрона. К такому выводу пришли в препринте ученые, изучавшие гуморальные реакции (антитела) привитых против этого коронавирусного штамма.

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Авторы провели лабораторные тесты на образцах крови 101 участника из Доминиканской Республики (средний возраст 40 лет) и выяснили, что в среднем через 113 дней после второго укола CoronaVac нейтрализация омикрона не наблюдается.

Между тем, третья доза "пфайзером" у таких более чем через четыре недели после второй дозы CoronaVac привела в среднем к 1,4-кратному увеличению нейтрализующей активности против этого штамма, если сравнивать с теми, кто прошел только полный курс "пфайзера" (две дозы без бустера).

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Для сравнения брали показатели привитых Pfizer в Йельском университете.

Нейтрализация омикрона в сравнении с нейтрализацией самого первого штамма все равно была снижена в 7,3 раза даже после двух доз CoronaVac и бустера Pfizer.

"Удивительно, но предыдущая инфекция не повлияла на нейтрализующие титры омикрона у привитых двумя дозами CoronaVac и получивших бустер Pfizer", – пишут ученые.

В Twitter одна из авторов исследования высказала предположение, что прошлая инфекция усиливает антительные ответы только у мРНК-привитых (и у привитых мРНК-вакцинами после болезни), но не у вакцинированных "убитым" вирусом. Биолог считает – это из-за того, что мРКН-вакцины приводят к формированию долгоживущих герминационных центров, а инактивированные – нет.

Между тем, антитела – это далеко не вся защита организма от инфекции. Это "первая линия обороны", тогда как вторая – Т-клеточный иммунитет, по-прежнему распознает и уничтожает омикрон.

CoronaVac используют в 48 странах.

Во Франции 29 декабря 2021 года — "цунами" случаев COVID-19: больше 200 000 за сутки. Вчера в США было почти полмиллиона случаев за день.

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Евгений Пилипенко

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