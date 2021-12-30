Осторожный оптимизм. Т-клетки успешно уничтожают омикрон. Первые данные по госпитализациям

"Вторая линия обороны" организма привитого или переболевшего COVID-19 человека – Т-клеточный иммунитет – осталась эффективной и против штамма омикрон. Об этом пишут в препринте ученые из ЮАР, где в конце ноября впервые зафиксировали вспышку этого штамма.

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Эти выводы они сделали на основании экспериментов "в пробирках". Ученые подвергали вирус воздействию выделенных у добровольцев Т-клеток (они развивались как после вакцинации, так и после инфицирования более "ранней" версией коронавируса).

В исследование включили 70 человек. Авторы обнаружили, что 70-80% Т-клеточного ответа на S-белок вируса сохранялось во всех группах исследования. Более того, величина воздействия перекрестно-реактивных Т-клеток против омикрона была аналогична той, что с бетой и дельтой, несмотря значительно больше мутаций у нового штамма.

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Другими словами, пишут авторы, Т-клеточная защита уберегает подавляющее большинство заразившегося от "утяжеления" до госпитализации даже в условиях, когда "первая линия обороны", антитела, не лучшим образом справляется с задачей.

"Большая часть Т-клеточного ответа перекрестно распознает омикрон. Это, вероятно, будет способствовать защите от тяжелого COVID-19", – сделали они вывод.

Беспрецедентное количество мутаций омикрона помогают ему эффективно ускользать от антител, полученных после инфицирования прежними доминантными штаммами или после прививки (все разрешенные вакцины сейчас "заточены" под первый, еще "уханьский" вариант вируса).

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Как пишет со ссылкой на медиков в ЮАР The Telegraph, больничная смертность в омикрон-волну пока держится на уровне 4,5%, тогда как в прошлые волны она достигала 21,3%. Если ранее 99,5% госпитализированных нужна была кислородная поддержка, то в омикрон-волну – 45%. Кроме того, отмечается быстрое выздоровление (разница с прошлыми волнами почти в два раза).

Ограничения исследования в том, что в ЮАР молодое и преимущественно уже переболевшее население, и что 63% пациентов в отчете были со "случайным ковидом". Другими словами, те, кто попал в больницу, были госпитализированы по другой причине, но обязательный ПЦР показал наличие у них инфекции. То есть, неизвестно реальное число очень легких или бессимптомных случаев в популяции.

Евгений Пилипенко

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