Новый штамм коронавируса вызвал вспышку COVID-19 среди трижды привитых ученых на Фарерах

Большинство участников закрытой научно-медицинской конференции в начале декабря, невзирая на три дозы вакцины против коронавируса и ПЦР-тест максимум за 36 ч до встречи, заразились омикрон-штаммом. Об этом случае на Фарерских островах говорится в препринте исследования вспышки, выложенном на medRxiv.

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В мероприятии приняли участие 33 работника здравоохранения, причем все они были привиты вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и получили третью дозу не ранее чем за 2,5 месяца до события. Накануне конференции все они сдали негативный тест на SARS-CoV-2, большинство – ПЦР.

Спустя несколько дней после окончания конференции часть ее участников почувствовали себя нехорошо; ПЦР-тесты оказались положительными. Вслед за этим проверились и остальные: всего "+" получили 21 из 33 человек, причем все зараженные (средний возраст 45 лет) были с симптомами, пускай преимущественно и легкими.

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Ни один из пациентов не был госпитализирован с COVID-19, но, как уточнили авторы, по такой небольшой выборке невозможно определить частоту госпитализаций или смертность.

Наиболее частыми симптомами была утомляемость (15 человек), боль в мышцах и лихорадка (по 13), насморк (12), боль в суставах (11), а наименее распространенными – потеря вкуса (5), запаха и боль в груди (по 4).

Исследователи пишут, что еще мало данных, какой риск развития "лонг-ковида" после омикрона.

ВАЖНО. Вакцины первого поколения гораздо слабее защищают от заражения омикроном (который демонстрирует более высокую заразность и иммунное ускользание), чем прошлые штаммы. Между тем, вакцинальный иммунитет дает подавляющему большинству привитых стойкую защиту против COVID-19 среднего и тяжелого течения. Несмотря на . Вакцины первого поколения гораздо слабее защищают от заражения омикроном (который демонстрирует более высокую заразность и иммунное ускользание), чем прошлые штаммы. Между тем, вакцинальный иммунитет дает подавляющему большинству привитых стойкую защиту против COVID-19 среднего и тяжелого течения. Несмотря на вал заражения омикроном в разных странах, волна госпитализаций (после пересчета на кол-во случаев) значительно ниже, чем с прошлыми штаммами.

Авторы полагают, что высокая заразность омикрона объясняется также его коротким инкубационным периодом – по сравнению с прошлыми штаммами.

Евгений Пилипенко

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