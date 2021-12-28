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Хорошие новости. Сильно мутировавшие шипы омикрона хуже "пронзают" клеточную мембрану

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 11:51
Хорошие новости. Сильно мутировавшие шипы омикрона хуже
Динамика заражения клеток омикроном (фото — Department of Microbiology, HKU)

Из-за многочисленных мутаций S-шип коронавируса у более заразного омикрон-штамма утратил способность эффективно проникать в клетки. Другими словами, вирус теперь реже "спускается" в легкие и поражает там альвеолы; основная вирусная нагрузка идет на бронхи, "верхний" отдел дыхательной системы. Об этом в препринте на bioRxiv пишет международная группа микробиологов.

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Чтобы вирусная частица, которая прикрепилась S-шипом к рецептору на мембране клетки, проникла внутрь, его должен расщепить клеточный фермент TMPRSS2. Его очень много в клетках легких, что при дельте и прошлых штаммах способствовало сильной вирусемии в альвеолах и развитию пневмонии.

Однако у омикрона S-шип больше не расщепляется TMPRSS2, либо этот процесс проходит не до конца, или дольше, чем ранее: "мешают" множество дефектов шипа из-за мутаций.

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"Несмотря на три мутации, которые, как предсказано, благоприятствуют расщеплению шипа S1/S2, наблюдаемая эффективность расщепления существенно ниже, чем для дельты", – говорится в тексте. Теперь, потеряв способность пронзать мембрану активно, омикрон дольше и сложнее проникает в клетку за счет эндоцитоза – обычного поглощения веществ клеткой посредством "впячивания" мембраны с образованием пузырьков.

Степень расщепления S-шипа (нажмите, чтобы увеличить)

Кроме того, частицы дельта-коронавируса хорошо избегают антительного иммунитета, переходя из клетки в клетку по синцитию – цитоплазматическим мостикам между ними (то есть, в значительной степени не покидая клетки, где их нейтрализовали бы антитела). Омикрон же, пишут исследователи, плохо образует синцитии.

У хомяков, инфицированных омикроном, в легких была обнаружена намного более низкая вирусная нагрузка по сравнению с животными, зараженными первоначальным вариантом коронавируса, причем в этом органе не было обнаружено инфекционного вируса.

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Более того, исследование легких хомяков с омикроном не выявило признаков перибронхиального воспаления или бронхопневмонии.

Степень патологии легких от первоначального вируса и омикрона (нажмите, чтобы увеличить)

Эти новости, полагают авторы препринта, вселяют определенный оптимизм – возможно, это указывает на снижение частоты и тяжести коронавирусных пневмоний от омикрона у людей.

Между тем, медики предостерегают, что повышенная заразность омикрона в районах со слабо иммунизированным населением способна "повалить" на время вспышки систему здравоохранения.

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Евгений Пилипенко
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