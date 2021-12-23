Обнадеживающие результаты. Похоже, омикрон на 50-70% реже приводит к госпитализации

Согласно первым результатам исследования Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, люди, заразившиеся омикрон-штаммом коронавируса, на 50-70% реже нуждаются в медпомощи в условиях стационара по сравнению с предыдущими вариантами. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отчет последовал вслед за данными из Южной Африки, Дании, Англии и Шотландии, которые указывают на снижение серьезности протекания заболевания.

Новый анализ основан на всех случаях омикрон и дельта в Великобритании с начала ноября, включая 132 человека, госпитализированных с омикрон-штаммом. В течение 28 дней после заболевания умерли 14 человек.

Отчет Агентства по безопасности здравоохранения свидетельствует о том, что:

- 31-45% заразившихся омикроном реже попадают в отделение неотложной помощи;

- вероятность госпитализации ниже на 50-70% по сравнению с другими вариантами.

Однако более легкий вариант вируса все же может дать нагрузку на больницы. Проблема остается в том, что любое преимущество более легкого вируса может быть сведено на нет большим количеством заразившихся омикроном людей. Великобритания установила очередной ежедневный COVID-рекорд – 119 789 подтвержденных случаев.

Также не совсем понятно, что произойдет, когда омикрон охватит старшие возрастные группы, поскольку сейчас большинство заразившихся – моложе 40 лет.

Исследование британского агентства также показало наличие признаков того, что эффект бустерных доз в случае омикрона ослабевает. Было показано, что две дозы вакцины обеспечивают ограниченную защиту от заражения омикроном. Защита восстанавливается бустерной дозой, но снижается на 15–25% через 10 недель.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид назвал первые данные "многообещающими", но предупредил: "Случаи этого варианта продолжают расти с невероятной скоростью и уже установили рекорд по заболеваемости за день. Число госпитализаций увеличивается, есть риск, что британская система здравоохранения будет перегружена".

21 декабря глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что омикрон через несколько недель будет доминировать в большинстве стран европейского региона. Самая важная защита от него – бустерная вакцинация.

Новый штамм может вдвое сократить рост глобального ВВП в четвертом квартале.

В Украине первый выявленный инфицированный штаммом омикрон перенес COVID-19 бессимптомно.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.