Обнадеживающие результаты. Похоже, омикрон на 50-70% реже приводит к госпитализации
Согласно первым результатам исследования Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, люди, заразившиеся омикрон-штаммом коронавируса, на 50-70% реже нуждаются в медпомощи в условиях стационара по сравнению с предыдущими вариантами. Об этом сообщает BBC.
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Отчет последовал вслед за данными из Южной Африки, Дании, Англии и Шотландии, которые указывают на снижение серьезности протекания заболевания.
Новый анализ основан на всех случаях омикрон и дельта в Великобритании с начала ноября, включая 132 человека, госпитализированных с омикрон-штаммом. В течение 28 дней после заболевания умерли 14 человек.
Отчет Агентства по безопасности здравоохранения свидетельствует о том, что:
- 31-45% заразившихся омикроном реже попадают в отделение неотложной помощи;
- вероятность госпитализации ниже на 50-70% по сравнению с другими вариантами.
Однако более легкий вариант вируса все же может дать нагрузку на больницы. Проблема остается в том, что любое преимущество более легкого вируса может быть сведено на нет большим количеством заразившихся омикроном людей. Великобритания установила очередной ежедневный COVID-рекорд – 119 789 подтвержденных случаев.
Также не совсем понятно, что произойдет, когда омикрон охватит старшие возрастные группы, поскольку сейчас большинство заразившихся – моложе 40 лет.
Исследование британского агентства также показало наличие признаков того, что эффект бустерных доз в случае омикрона ослабевает. Было показано, что две дозы вакцины обеспечивают ограниченную защиту от заражения омикроном. Защита восстанавливается бустерной дозой, но снижается на 15–25% через 10 недель.
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид назвал первые данные "многообещающими", но предупредил: "Случаи этого варианта продолжают расти с невероятной скоростью и уже установили рекорд по заболеваемости за день. Число госпитализаций увеличивается, есть риск, что британская система здравоохранения будет перегружена".
- 21 декабря глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что омикрон через несколько недель будет доминировать в большинстве стран европейского региона. Самая важная защита от него – бустерная вакцинация.
- Новый штамм может вдвое сократить рост глобального ВВП в четвертом квартале.
- В Украине первый выявленный инфицированный штаммом омикрон перенес COVID-19 бессимптомно.
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