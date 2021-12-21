Первый в Украине больной штаммом омикрон выздоровел. COVID-19 прошел почти бессимптомно
Первый выявленный в Украине инфицированный штаммом коронавируса омикрон перенес COVID-19 бессимптомно. Об этом сообщил на брифинге главсанврач Игорь Кузин.
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По словам Кузина, пациент был вакцинирован от коронавируса еще весной. Благодаря этому болезнь прошла практически бессимптомно, отметил главсанврач.
"Сейчас у него уже негативный ПЦР-тест. Именно поэтому призываю вакцинироваться, ведь это единственный способ защитить себя от тяжелого течения (болезни, – ред.) и смерти", – сказал он.
Кузин отметил, что по предварительным данным, штамм омикрон распространяется значительно быстрее других вариантов патогена, однако вызванное им заболевание не имеет необычных симптомов и часто проходит бессимптомно.
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