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Первый в Украине больной штаммом омикрон выздоровел. COVID-19 прошел почти бессимптомно

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 11:28
Первый в Украине больной штаммом омикрон выздоровел. COVID-19 прошел почти бессимптомно - Фото
Игорь Кузин (скриншот из видео Радио Свобода)

Первый выявленный в Украине инфицированный штаммом коронавируса омикрон перенес COVID-19 бессимптомно. Об этом сообщил на брифинге главсанврач Игорь Кузин.

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По словам Кузина, пациент был вакцинирован от коронавируса еще весной. Благодаря этому болезнь прошла практически бессимптомно, отметил главсанврач.

"Сейчас у него уже негативный ПЦР-тест. Именно поэтому призываю вакцинироваться, ведь это единственный способ защитить себя от тяжелого течения (болезни, – ред.) и смерти", – сказал он.

Кузин отметил, что по предварительным данным, штамм омикрон распространяется значительно быстрее других вариантов патогена, однако вызванное им заболевание не имеет необычных симптомов и часто проходит бессимптомно.

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Марк Сировой
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вакцинация вакцина коронавирус COVID-19 штамм омикрон
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