Три дозы CoronaVac не дают "адекватных" титров антител против заражения омикроном: ученые
Три дозы вакцины Pfizer-BioNTech или доза этого биопрепарата после двух доз китайской вакцины CoronaVac обеспечивают "защитные уровни" нейтрализующих омикрон-штамм коронавируса антител. Однако бустер "коронаваком" после курса "коронавака" не обеспечивает "адекватных уровней" защитных антител, пишут гонконгские ученые.
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Почему за "защитный" уровень взято именно такое значение титров, как пунктиром на графике ниже, а не другое, источник не объясняет.
Две дозы как Pfizer, так и CoronaVac дают "очень слабый" ответ нейтрализующих антител против омикрона – "чемпиона" среди штаммов SARS-CoV-2 по "убеганию" от иммунных ответов.
По предварительным данным, омикрон, вероятно, реже приводит к госпитализации молодых и преимущественно уже иммунных (привитых или переболевших) инфицированных, чем прошлые штаммы, однако его высочайшая заразность представляет серьезную угрозу для общественного здравоохранения: взрывные вспышки COVID-19 приводят к забитым больницам.
Ученые из Гонконга призвали тех, кто соответствует критериям, но не получил еще две дозы вакцины, пройти полный курс вакцинации в срочном порядке: "Непривитые, которые подвергаются наибольшему риску тяжелого заболевания (пожилой возраст или хронические болезни, вроде диабета и гипертонии) быстро окажутся в группе высокого риска".
В этой стране советуют тем, кто получил две дозы Pfizer или CoronaVac, привиться третьей дозой Pfizer примерно через шесть месяцев после первичного курса "для достижения оптимальной защиты от омикрона".
А вот более раннее исследование на тему "CoronaVac против омикрона": что с антителами после китайской вакцины. Также бустер вакциной AstraZeneca (которой в Украине выбросили сотни тысяч доз) заметно повысил уровни антител против омикрона.
- На начало зимы 2021 года в мире введено 2,3 млрд доз "коронавака", преимущественно в Китае, Южной Америке, Юго-Восточной Азии, Украине и других странах.
- 8 декабря ученые показали первые фото омикрона. Ученые говорят, может понадобиться поливалентная вакцина против COVID-19.
- СНБО настаивает на введении бустерной дозы вакцины от коронавируса для пожилых людей.
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