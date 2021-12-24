Три дозы CoronaVac не дают "адекватных" титров антител против заражения омикроном: ученые

Три дозы вакцины Pfizer-BioNTech или доза этого биопрепарата после двух доз китайской вакцины CoronaVac обеспечивают "защитные уровни" нейтрализующих омикрон-штамм коронавируса антител. Однако бустер "коронаваком" после курса "коронавака" не обеспечивает "адекватных уровней" защитных антител, пишут гонконгские ученые.

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Почему за "защитный" уровень взято именно такое значение титров, как пунктиром на графике ниже, а не другое, источник не объясняет.

Две дозы как Pfizer, так и CoronaVac дают "очень слабый" ответ нейтрализующих антител против омикрона – "чемпиона" среди штаммов SARS-CoV-2 по "убеганию" от иммунных ответов.

По предварительным данным, омикрон, вероятно, реже приводит к госпитализации молодых и преимущественно уже иммунных (привитых или переболевших) инфицированных, чем прошлые штаммы, однако его высочайшая заразность представляет серьезную угрозу для общественного здравоохранения: взрывные вспышки COVID-19 приводят к забитым больницам.

Ученые из Гонконга призвали тех, кто соответствует критериям, но не получил еще две дозы вакцины, пройти полный курс вакцинации в срочном порядке: "Непривитые, которые подвергаются наибольшему риску тяжелого заболевания (пожилой возраст или хронические болезни, вроде диабета и гипертонии) быстро окажутся в группе высокого риска".

В этой стране советуют тем, кто получил две дозы Pfizer или CoronaVac, привиться третьей дозой Pfizer примерно через шесть месяцев после первичного курса "для достижения оптимальной защиты от омикрона".

ВАЖНО. Тесты нейтрализации – не то же самое, что иммунная защита человека: "живой" иммунитет может (и обычно так и есть) защитить куда лучше, чем просто антитела в пробирке, в том числе из-за наличия клеточного иммунитета. Пока точно неизвестно, как защищает от омикрон-ковида Т-клеточный иммунитет, но в этом плане оптимизма у ученых значительно больше. Сейчас внимание мира приковано к вопросу, как дела с защитой от более тяжелых форм COVID-19 у переболевших ранее и у привитых двумя или тремя дозами.

А вот более раннее исследование на тему "CoronaVac против омикрона": что с антителами после китайской вакцины. Также бустер вакциной AstraZeneca (которой в Украине выбросили сотни тысяч доз) заметно повысил уровни антител против омикрона.

На начало зимы 2021 года в мире введено 2,3 млрд доз "коронавака", преимущественно в Китае, Южной Америке, Юго-Восточной Азии, Украине и других странах.

8 декабря ученые показали первые фото омикрона. Ученые говорят, может понадобиться поливалентная вакцина против COVID-19.

СНБО настаивает на введении бустерной дозы вакцины от коронавируса для пожилых людей.

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Евгений Пилипенко

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