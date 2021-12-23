Бустер вакциной AstraZeneca заметно повысил уровни антител против омикрона: исследование

В компании AstraZeneca заявили, что после трех доз их вакцины значительно повышается нейтрализующая сила сыворотки крови против омикрона. Уровень антител против этого штамма коронавируса после бустера был "приблизительно таким же, как после второй прививки против дельты", говорится в прессрелизе AstraZeneca, ссылающемся на препринт исследования Оксфордского университета.

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Эти результаты схожи с результатами компаний-конкурентов Pfizer и Moderna, тоже обнаруживших определенную эффективность бустерной дозы против нового штамма.

Авторы анализировали образцы крови инфицированных, которые были вакцинированы двумя дозами и бустером, а также тех, кто раньше был инфицирован другими штаммами. В частности, изучали образцы 41 человека (все получили три дозы AstraZeneca).

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Ученые обнаружили, что уровень антител против омикрона у вакцинированных тремя дозами был выше, чем у тех, кто переболел COVID-19.

Дополнительные анализы показали, что третья доза, введенная, по меньшей мере, через полгода после второй дозы, повышала уровень антител в шесть раз. Бустер также повышал нейтрализующий эффект против альфы, беты и дельты по сравнению с двумя дозами.

Кроме того, бустерная доза вызвала значительно более высокие иммунные реакции по сравнению с контролем против дельты и исходным штаммом после начальной серии вакцинации AstraZeneca или Pfizer.

СПРАВКА. Vaxzevria – это . Vaxzevria – это векторная вакцина против COVID-19 от шведско-британской компании AstraZeneca. Она использует "безопасный" аденовирус, в который встроена "инструкция" для изготовления специфических белков коронавируса. Такой вектор доставляет эту инструкцию в клетки организма человека. Использование Vaxzevria разрешено более чем в 90 странах мира.

В компании заявили, что, несмотря на положительный эффект бустера, они будут продолжать работать над вакциной, которая будет модифицирована "под омикрон".

На 1 декабря в Украине осталось 125 000 доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 30 октября этого года. Препараты помещены в карантин, их не будут использовать, ответили в Минздраве по запросу LIGA.net.

В декабре 2021 года предварительные данные из ЮАР показали, что две дозы вакцины Pfizer-BioNTech дают 70% защиты от госпитализации с COVID-19 от омикрона.

Исследование гонконгских микробиологов утверждает, что сыворотка крови привитых CoronaVac не нейтрализует омикрон.

Марина Тищенко

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