Инфицирование омикроном, возможно, дает защиту и от дельта-коронавируса: почему это важно

Омикрон может вытеснить дельту, так как инфицирование этим новым штаммом коронавируса у многих повышает иммунитет к вероятно более патогенной дельте. Об этом говорится в коротком препринте от южноафриканских ученых, сделавших выводы на небольшой выборке молодых людей.

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В нее вошли всего 33 привитых и непривитых пациента, подхвативших омикрон в ЮАР. У людей брали два образца сыворотки крови: в самом начале болезни и после выздоровления.

Было обнаружено, что нейтрализация омикрона у них в течение двух недель после включения в исследование выросла в 14 раз, а дельты – в 4,4 раза.

Авторы высказали предположение, что такой рост нейтрализации дельты у людей, перенесших омикрон, потенциально может привести к снижению способности дельты снова инфицировать этих людей. Уже сейчас во многих странах наблюдается, что омикрон вытесняет дельту и становится доминирующим в популяции штаммом.

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Негативный момент в том, что трое из четырех непривитых, кто переболел омикроном, нейтрализовали дельту слабо. Другими словами, не факт, что, переболев омикроном, вы получите значительную защиту от заражения дельтой.

При этом, пишут в исследовании, у двоих пациентов не наблюдалось нейтрализующих антител к омикрону, то есть всю "работу" проделал клеточный иммунитет. Такие люди могут быть с серьезной вирусной нагрузкой в носоглотке и бронхах и заражать окружающих, но при этом сами не заболеют до симптомов.

Эпидемиологи надеются, что в том случае, если омикрон все же менее патогенный по сравнению с дельтой (и для этого есть предпосылки), частота тяжелого заболевания COVID-19, несмотря на нынешний вал заражения в разных странах "будет снижена, инфекция станет менее разрушительной для людей и общества".

Евгений Пилипенко

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