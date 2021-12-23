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Омикрон. Курс Moderna и Pfizer кое-как уберегает от заражения, защита быстро падает: отчет

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 13:07
Омикрон. Курс Moderna и Pfizer кое-как уберегает от заражения, защита быстро падает: отчет - Фото
Антикоронавирусная вакцина Spikevax от Moderna (фото – Минздрав)

Обычный двухдозный курс вакцин Moderna и Pfizer в определенной степени защищает от заражения омикрон-штаммом коронавируса, но эффективность предотвращения инфицирования "значительно ниже, чем с дельтой, и быстро снижается всего за несколько месяцев". Такие данные из Дании выложены в виде препринта на medRxiv.

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К 12 декабря 2021 года в стране біло выявлено 5767 случаев заболевания омикроном со средним возрастом пациентов 28 лет.

Среди тех, кто недавно прошел курс вакцинации (первый месяц, начиная со второй недели после второй дозы), эффективность защиты от заражения этим штаммом составляла 55,2% и 36,7% для Pfizer и Moderna соответственно.

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Однако, как указывают авторы, наблюдалось быстрое убывание эффективности в течение пяти месяцев. При этом эффективность вакцин против дельты была значительно выше и лучше сохранилась за тот же период.

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Исследователи пишут, что эффективность вакцинальной защиты от омикрона восстанавливается после третьей дозы, и составляет 54,6% среди тех, кто получил бустер от 14 до 44 дней назад (для сравнения взяли защиту после двух доз, причем анализ ограничен лицами старше 60 лет).

"Наше исследование способствует появлению новых доказательств, что первичная вакцинальная защита Pfizer или Moderna от омикрона быстро снижается со временем, а бустер обеспечивает значительное ее повышение. В свете экспоненциального роста случаев омикрона эти результаты подчеркивают необходимость массового развертывания вакцинации и ревакцинации", – подытожили ученые.

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Евгений Пилипенко
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