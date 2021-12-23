Омикрон. Курс Moderna и Pfizer кое-как уберегает от заражения, защита быстро падает: отчет

Обычный двухдозный курс вакцин Moderna и Pfizer в определенной степени защищает от заражения омикрон-штаммом коронавируса, но эффективность предотвращения инфицирования "значительно ниже, чем с дельтой, и быстро снижается всего за несколько месяцев". Такие данные из Дании выложены в виде препринта на medRxiv.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

К 12 декабря 2021 года в стране біло выявлено 5767 случаев заболевания омикроном со средним возрастом пациентов 28 лет.

Среди тех, кто недавно прошел курс вакцинации (первый месяц, начиная со второй недели после второй дозы), эффективность защиты от заражения этим штаммом составляла 55,2% и 36,7% для Pfizer и Moderna соответственно.

Читайте также: Омикрон мог развиться у мышей – и заразить людей: гипотеза ученых

Однако, как указывают авторы, наблюдалось быстрое убывание эффективности в течение пяти месяцев. При этом эффективность вакцин против дельты была значительно выше и лучше сохранилась за тот же период.

Исследователи пишут, что эффективность вакцинальной защиты от омикрона восстанавливается после третьей дозы, и составляет 54,6% среди тех, кто получил бустер от 14 до 44 дней назад (для сравнения взяли защиту после двух доз, причем анализ ограничен лицами старше 60 лет).

"Наше исследование способствует появлению новых доказательств, что первичная вакцинальная защита Pfizer или Moderna от омикрона быстро снижается со временем, а бустер обеспечивает значительное ее повышение. В свете экспоненциального роста случаев омикрона эти результаты подчеркивают необходимость массового развертывания вакцинации и ревакцинации", – подытожили ученые.

Две дозы Pfizer на 70% защищают от госпитализации с омикроном: первые данные из ЮАР.

Как защищает вакцина AstraZeneca: хорошая новость о Т-клеточном иммунитете против "короны" (до омикрона).

Читайте также: Армия США создает вакцину против всех SARS-подобных коронавирусов: уже есть результаты

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.