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Омикрон мог развиться у зараженных мышей – и перейти назад на человека: гипотеза ученых

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 09:27
Омикрон мог развиться у зараженных мышей – и перейти назад на человека: гипотеза ученых - Фото
Фото: pixabay.com

Ученые из Китайской академии наук предположили, что необычайно сильно мутировавший по сравнению с первоначальным штаммом омикрон-коронавирус появился в результате перехода от людей к мышам и обратно. Гипотезу они изложили в виде препринта на репозитории bioRxiv.

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Происхождение омикрона – тема горячих споров в научных кругах. Многие мутации в штамме B.1.1.529 редко встречались среди ранее обнаруженных вариантов SARS-CoV-2, что привело к трем преобладающим гипотезам о его эволюции:

а) омикрон долго "скрытно" распространялся среди населения при недостаточном надзоре за вирусами;
б) он мог развиться у хронически инфицированного пациента с ослабленным иммунитетом, где была удачная для долгосрочной адаптации вируса среда (самая популярная сегодня гипотеза);
в) штамм мог накопить мутации в нечеловеческом хозяине, а затем перепрыгнуть на людей.

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Китайские ученые идентифицировали 45 точечных мутаций, которые омикрон приобрел после расхождения с "родительской" линией, и взялись за анализ их молекулярных спектров, чтобы выяснить, какой хозяин мог быть у штамма до предполагаемого перехода на человека.

Они исследовали молекулярные спектры мутаций (то есть относительную частоту 12 типов замен нуклеотидных оснований) от широкого круга млекопитающих-хозяев, – для сравнения со спектрами омикрона.

Выяснилось, что участок генома, где кодируется белок-шип омикрона, подвергся более сильному положительному отбору, чем тот же участок у любых описанных ранее вариантов SARS-CoV-2, которые устойчиво развиваются у человека-хозяина.

График: Chinese Academy of Sciences

Другими словами, спектр мутаций, приобретенных предком омикрона, "значительно отличался от спектра вирусов, которые развивались у пациентов-людей", и при этом "полностью соответствовал спектрам, связанным с эволюцией в клеточной среде мыши". Это указывает на "возможность межвидового перехода", считают ученые.

Также они узнали, что мутации в шипе омикрона "значительно перекрываются" с мутациями, которые способствуют адаптации SARS-CoV-2 к мышам, в частности, за счет повышенной силы связывания этого белка с ACE2-рецептором для проникновения в мышиную клетку.

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"Наши результаты предполагают, что предок омикрона перешел от человека к мышам, быстро накопил мутации, способствующие заражению этого хозяина, а затем перескочил обратно на людей", – делают вывод ученые из КНР.

Они предостерегают, что способность коронавируса распространяться среди различных видов приведет к тому, что человечество, "вполне вероятно", столкнется с новыми штаммами животного происхождения, пока пандемию не удастся обуздать и контролировать ее ход.

Евгений Пилипенко
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