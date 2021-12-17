Омикрон мог развиться у зараженных мышей – и перейти назад на человека: гипотеза ученых
Ученые из Китайской академии наук предположили, что необычайно сильно мутировавший по сравнению с первоначальным штаммом омикрон-коронавирус появился в результате перехода от людей к мышам и обратно. Гипотезу они изложили в виде препринта на репозитории bioRxiv.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Происхождение омикрона – тема горячих споров в научных кругах. Многие мутации в штамме B.1.1.529 редко встречались среди ранее обнаруженных вариантов SARS-CoV-2, что привело к трем преобладающим гипотезам о его эволюции:
а) омикрон долго "скрытно" распространялся среди населения при недостаточном надзоре за вирусами;
б) он мог развиться у хронически инфицированного пациента с ослабленным иммунитетом, где была удачная для долгосрочной адаптации вируса среда (самая популярная сегодня гипотеза);
в) штамм мог накопить мутации в нечеловеческом хозяине, а затем перепрыгнуть на людей.
Читайте также: Омикрон заражает бронхи в 70 раз быстрее дельты, но легкие – в 10 раз хуже
Китайские ученые идентифицировали 45 точечных мутаций, которые омикрон приобрел после расхождения с "родительской" линией, и взялись за анализ их молекулярных спектров, чтобы выяснить, какой хозяин мог быть у штамма до предполагаемого перехода на человека.
Они исследовали молекулярные спектры мутаций (то есть относительную частоту 12 типов замен нуклеотидных оснований) от широкого круга млекопитающих-хозяев, – для сравнения со спектрами омикрона.
Выяснилось, что участок генома, где кодируется белок-шип омикрона, подвергся более сильному положительному отбору, чем тот же участок у любых описанных ранее вариантов SARS-CoV-2, которые устойчиво развиваются у человека-хозяина.
Другими словами, спектр мутаций, приобретенных предком омикрона, "значительно отличался от спектра вирусов, которые развивались у пациентов-людей", и при этом "полностью соответствовал спектрам, связанным с эволюцией в клеточной среде мыши". Это указывает на "возможность межвидового перехода", считают ученые.
Также они узнали, что мутации в шипе омикрона "значительно перекрываются" с мутациями, которые способствуют адаптации SARS-CoV-2 к мышам, в частности, за счет повышенной силы связывания этого белка с ACE2-рецептором для проникновения в мышиную клетку.
Читайте также: Украина закупит у Pfizer инновационное лекарство против коронавируса Паксловид
"Наши результаты предполагают, что предок омикрона перешел от человека к мышам, быстро накопил мутации, способствующие заражению этого хозяина, а затем перескочил обратно на людей", – делают вывод ученые из КНР.
Они предостерегают, что способность коронавируса распространяться среди различных видов приведет к тому, что человечество, "вполне вероятно", столкнется с новыми штаммами животного происхождения, пока пандемию не удастся обуздать и контролировать ее ход.
- 8 декабря 2021 года, спустя пару недель после обнаружения омикрона, ученые показали его первые фото.
- Ученые говорят, может понадобиться поливалентная вакцина против COVID-19.
- Важное в эпоху омикрона: CoronaVac против нового штамма – что с антителами после китайской вакцины.
- По первым данным из ЮАР, две дозы Pfizer на 70% защищают от госпитализации с омикроном.
Комментарии