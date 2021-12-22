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Армия США создает вакцину против всех SARS-подобных коронавирусов: уже есть результаты

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 11:20
Армия США создает вакцину против всех SARS-подобных коронавирусов: уже есть результаты - Фото
Кандидат на вакцину от WRAIR (фото — пресс-служба института)

Ученые из Института армии США им. Уолтера Рида вскоре рассчитывают объявить об успешной разработке вакцины "против всех вариантов" коронавируса SARS-CoV-2 и других бета-коронавирусов. Об этом пишет пресс-служба армии США.

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Разработка такого кандидата на вакцину идет почти два года. После первоначальных сообщений об этом весной 2020 года громких новостей от группы исследователей практически не было, а позднее медиа-пространство заполнили сообщение от AstraZeneca, Pfizer, Sinovac и других топ-производителей вакцин первого поколения.

Во WRAIR создали и в начале 2021 года успешно проверили на доклинической стадии (обезьяны) препарат Spike Ferritin Nanoparticle (SpFN). В отличие от существующих вакцин, в SpFN используют наночастицы на основе ферритина (железосодержащий белок крови) в форме футбольного мяча с 24 гранями: это дает возможность прикреплять к ним коронавирусные шипы сразу от нескольких штаммов.

"Мощные гуморальные и клеточно-опосредованные иммунные ответы привели к быстрой элиминации реплицирующегося вируса в верхних и нижних дыхательных путях и паренхиме легких нечеловеческих приматов после респираторного заражения высокой дозой SARS-CoV-2", – пишут в исследовании, выложенном в журнале Science.

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Как пишет Defence One со ссылкой на доктора Райду Кайвон Моджаррада, главу отделения новых инфекционных болезней института, фаза I клинических испытаний успешно закончилась ранее в декабре: проверяли выработку антител и Т-клеточных реакций также и против омикрон-штамма. Это заняло больше времени, чем ожидалось, так как нужно было проверить вакцину на не болевших и не привитых, что на 2021 год в США – редкость.

К фазе I привлекли 72 добровольца от 18 до 55 лет, разделенных случайным образом на контрольную и экспериментальную группы.

Моджаррад утверждает, что с высокозаразным омикроном "нет никакого способа уберечься". "Вы не сможете этого избежать. Думаю, очень скоро либо весь мир будет вакцинирован, либо будет инфицирован", – предположила разработчик SpFN.

Следующий шаг исследования – выяснить, как такая панкоронавирусная вакцина действует на ранее привитых или переболевших. WRAIR уже сотрудничает по этой теме с отраслевым партнером, название которого пока не раскрывает.

  • Две дозы Pfizer на 70% защищают от госпитализации с омикроном: первые данные из ЮАР.
  • Как защищает вакцина AstraZeneca: хорошая новость о Т-клеточном иммунитете против "короны" (до омикрона).

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Евгений Пилипенко
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