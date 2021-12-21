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Кто с CoviSheild и AstraZeneca: какая у вас защита от тяжелого COVID спустя месяцы – отчет

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 10:26
Кто с CoviSheild и AstraZeneca: какая у вас защита от тяжелого COVID спустя месяцы – отчет - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Для людей, которые несколько месяцев назад прошли полный курс вакцинации препаратом Oxford-AstraZeneca, "следует рассмотреть возможность" введения третьей (бустерной) дозы, так как защита против тяжелого COVID-19 у них за это время значительно снизилась. Результаты исследования опубликованы в The Lancet.

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Авторы проверили случаи в Бразилии и Шотландии среди взрослых (≥18 лет). Отслеживались тяжелые исходы COVID-19, начиная со второй-третьей недели после завершения прививочного курса. В Шотландии точка начала мониторинга была 19 мая 2021 года, в Бразилии – с 18 января, наблюдение продолжалось до 25 октября.

В Шотландии в когорту вошли почти 2 млн взрослых, в Бразилии – около 42,5 млн.

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В Шотландии эффективность вакцины снизилась с начальных 83,7% до 75,9% через 14–15 недель после второй дозы, и до 63,7% через 18–19 недель. В Бразилии эти показатели были следующими: 86,4%, 59,7% и 42,2% соответственно.

Это показатели до появления омикрона, который "пробивает" защиту еще больше.

Показатели ОР по тяжелому COVID-19 в Шотландии и Бразилии (нажмите, чтобы увеличить)

В Украине уже десятки тысяч людей, в том числе из групп риска и пожилых, кто получил вторую дозу AstraZeneca более чем полгода назад; то есть их защита на данный момент, вероятно, еще ниже.

Осенью из-за истечения срока годности в Украине выбросили (не пустив на бустеры и не отдав нуждающимся странам) сотни тысяч доз AstraZeneca.

Показатели ОР по симптоматическому COVID-19 в Шотландии и Бразилии (нажмите, чтобы увеличить)

Учитывая появление более заразного омикрона, распространение которого проходит взрывными темпами, Южная Корея, Британия, Таиланд и Финляндия (для групп риска) сократили интервал после второй дозы до бустера до трех месяцев, Бельгия – до четырех, Франция, Сингапур, Тайвань, Италия и Австралия – до пяти, США, ЮАР, ФРГ и другие – до полугода.

В Минздраве отмечали ранее, что могут разрешить бустер для всех через девять месяцев после второй дозы. Сейчас он доступен только немногочисленной группе людей с ослабленным иммунитетом.

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Евгений Пилипенко
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