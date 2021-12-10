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Сколько в Украине просроченной вакцины AstraZeneca – ответ Минздрава

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 17:45
Сколько в Украине просроченной вакцины AstraZeneca – ответ Минздрава - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

На 1 декабря 2021-го в Украине осталось 125 000 доз вакцины AstraZeneca от коронавируса со сроком годности до 30.11 этого года. Препараты помещены в карантин, их использовать не будут. Об сказано в ответе Минздрава на запрос LIGA.net.

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"Вакцины со сроком годности, который прошел, не используются для проведения вакцинации против COVID-19 и помещены в карантин", – сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что количество вакцины может быть неточным, поскольку еще не подсчитаны данные в регионах. Погрешность допустима, если в центре вакцинации использовали девять из десяти доз.

По данным ведомства, AstraZeneca, срок годности которой истек до 30.10.21 года больше – 408 216 доз. Она уже изъята из центров вакцинации и будет утилизирована в соответствии с украинскими законами.

В МОЗ добавили, что, возможно, будут вынуждены утилизировать и партию вакцины Pfizer. Сейчас расследуют обстоятельства несоблюдения температурного режима в июне этого года во время доставки вакцины Pfizer-BioNTech в регионы. Была создана комиссия, которая выясняла обстоятельства. Если факт нарушения температуры подтвердят, то партию вакцины нужно будет утилизировать.

Уточняется, что на госкомпанию Укрмедснаб, которая занималась логистикой вакцины, подали в суд.

  • 5 ноября 2021 года сообщалось, что во Львовской области закончился срок годности у около 40 000 доз AstraZeneca.
  • 9 ноября в ответ на запрос LIGA.net Минздрав сообщил об утилизации около 500 000 доз AstraZeneca, срок годности которых заканчивался 31 октября. Точное количество просроченных доз будет известно после пересчета препаратов в регионах.
  • Также МОЗ сообщил LIGA.net, какие вакцины сейчас есть в Украине, сколько доз и когда истекает срок годности.

Читайте также: Кузин о причинах утилизации 500 000 доз AstraZeneca: интервал и страхи от антивакцинаторов

Яна Катасонова
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вакцина утилизация коронавирус COVID-19 AstraZeneca
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