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В ВОЗ просят отдавать вакцины другим странам, а не выливать. МОЗ выбросил сотни тысяч доз

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2021, 15:59
В ВОЗ просят отдавать вакцины другим странам, а не выливать. МОЗ выбросил сотни тысяч доз - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

Посол по глобальному финансированию здравоохранения при ВОЗ Гордон Браун сказал, что богатые страны, если имеют избыток вакцин от коронавируса, должны заблаговременно передать их нуждающимся, если есть риск, что партии будут просрочены. Его цитирует The Guardian.

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"Мы должны доставить вакцины остальному миру. На западе, вероятно, есть около 100 млн вакцин, которые к концу года будут потрачены впустую, потому что их не собираются использовать", – сказал Браун, который ранее занимал пост премьер-министра Великобритании.

По словам европейского чиновника, в мире ежемесячно производится два миллиарда вакцин.

"Если вы просрочите вакцину, вы, фактически, подвергнете жизнь риску", – сказал Браун.

Главный санврач Украины Игорь Кузин сказал о том, что в стране утилизируют 400 000 доз вакцин AstraZeneca, у которой в октябре истек срок годности. Она была получена, как гуманитарная помощь.

Читайте также: AstraZeneca, Moderna и Pfizer: МОЗ объяснил, по какой схеме можно комбинировать вакцины

Яна Катасонова
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вакцинация прививка коронавирус COVID-19 AstraZeneca
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