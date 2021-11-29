В ВОЗ просят отдавать вакцины другим странам, а не выливать. МОЗ выбросил сотни тысяч доз

Посол по глобальному финансированию здравоохранения при ВОЗ Гордон Браун сказал, что богатые страны, если имеют избыток вакцин от коронавируса, должны заблаговременно передать их нуждающимся, если есть риск, что партии будут просрочены. Его цитирует The Guardian.

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"Мы должны доставить вакцины остальному миру. На западе, вероятно, есть около 100 млн вакцин, которые к концу года будут потрачены впустую, потому что их не собираются использовать", – сказал Браун, который ранее занимал пост премьер-министра Великобритании.

По словам европейского чиновника, в мире ежемесячно производится два миллиарда вакцин.

"Если вы просрочите вакцину, вы, фактически, подвергнете жизнь риску", – сказал Браун.

Главный санврач Украины Игорь Кузин сказал о том, что в стране утилизируют 400 000 доз вакцин AstraZeneca, у которой в октябре истек срок годности. Она была получена, как гуманитарная помощь.

LIGA.net в конце октября 2021 года сообщали в Минздраве об утилизации 500 000 доз вакцины Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca) от коронавируса по причине завершения срока годности.

5 ноября сообщалось, что во Львовской области закончился срок годности у около 40 000 доз AstraZeneca.

В начале ноября в Украину завезли еще 2,5 млн доз вакцины Pfizer.

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Яна Катасонова

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