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Омикрон пошел по Украине. Новые случаи в Киеве, Днепре и Львове

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 12:39
Омикрон пошел по Украине. Новые случаи в Киеве, Днепре и Львове - Фото
Пораженные коронавирусом (желтые частицы) клетки (Фото – пресс-служба NIAID)

В Украине выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом штамма омикрон; всего зафиксировано уже шесть случаев. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Игорь Кузин.

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Новый штамм обнаружили у двух жителей Киева и двух жителей Киевской области. Также по одному случаю подтвердили в образцах из Днепра и Львова.

Главсанврач сообщил, что три человека с подтвержденным омикроном вернулись из-за границы – Германии, Польши и Объединенных Арабских Эмиратов.

Читайте также: Инфицирование омикроном, возможно, дает защиту и от дельта-коронавируса: почему это важно

В ряде стран фиксируют беспрецедентные по количеству случаев заражений омикрон-вспышки, порой не хватает тестов. При этом волны госпитализаций не такие мощные, как со штаммом дельта и прочими. Наращивание числа госпитализаций всегда отстает минимум на неделю-полторы от начала экспоненты по заражениям.

Первый случай заражения омикроном в Украине подтвердили еще 18 декабря (инфицированный вернулся из ОАЭ, – ред.).

Омикрон пошел по Украине. Новые случаи в Киеве, Днепре и Львове

Александр Матвиенко
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медицина заражение иммунитет Дельта инфекция COVID-19 SARS-CoV-2 штамм омикрон
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