Омикрон пошел по Украине. Новые случаи в Киеве, Днепре и Львове

В Украине выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом штамма омикрон; всего зафиксировано уже шесть случаев. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Игорь Кузин.

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Новый штамм обнаружили у двух жителей Киева и двух жителей Киевской области. Также по одному случаю подтвердили в образцах из Днепра и Львова.

Главсанврач сообщил, что три человека с подтвержденным омикроном вернулись из-за границы – Германии, Польши и Объединенных Арабских Эмиратов.

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В ряде стран фиксируют беспрецедентные по количеству случаев заражений омикрон-вспышки, порой не хватает тестов. При этом волны госпитализаций не такие мощные, как со штаммом дельта и прочими. Наращивание числа госпитализаций всегда отстает минимум на неделю-полторы от начала экспоненты по заражениям.

Первый случай заражения омикроном в Украине подтвердили еще 18 декабря (инфицированный вернулся из ОАЭ, – ред.).

Омикрон может вытеснить дельту, так как инфицирование этим новым штаммом коронавируса у многих повышает иммунитет к вероятно более патогенной дельте.

Эпидемиологи надеются, что в том случае, если омикрон все же менее патогенный по сравнению с дельтой (и для этого есть предпосылки), инфекция станет менее разрушительной для людей и общества".

8 декабря 2021 года ученые показали первые фото омикрона. Может понадобиться поливалентная вакцина против COVID-19.

Курс Moderna и Pfizer кое-как может уберечь от заражения, но защита быстро падает: отчет.

Александр Матвиенко

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