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Черногория ужесточила условия въезда из Украины, уменьшив срок действия COVID-сертификата

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 10:14
Черногория ужесточила условия въезда из Украины, уменьшив срок действия COVID-сертификата - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

С 2 января Черногория вводит новые правила для въезда граждан Украины – помимо негативного ПЦР-теста нужен сертификат о вакцинации, который в стране будут признавать только полгода после второй дозы. Меры предприняли из-за ситуации с коронавирусом, пишет посольство Украины в Черногории.

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Въезд на территорию страны разрешен, если вы везете с собой один из двух документов:

- полная вакцинация при условии, что вторая доза сделана не позднее шести месяцев с даты въезда;

- подтверждение перенесенного коронавируса должно быть сроком от 10 до 180 дней.

В обоих случаях необходим негативный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 ч до прохождения паспортного контроля, или антиген-тест (не ранее чем за 48 ч).

Правила действуют до 12 января 2022 года.

В посольстве подчеркнули, что ранее в Черногорию украинцам можно было въезжать только с тестом, полная вакцинация не требовалась.

  • 17 декабря польское правительство внесло изменения в усиленные ранее ограничения для въезжающих в страну граждан стран, не входящих в Евросоюз.
  • 20 декабря Австрия и Румыния изменили правила въезда на свою территорию для иностранцев, в том числе для украинцев.
  • 27 декабря Чехия ужесточила правила въезда граждан Украины.

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Яна Катасонова
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