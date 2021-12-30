Черногория ужесточила условия въезда из Украины, уменьшив срок действия COVID-сертификата
С 2 января Черногория вводит новые правила для въезда граждан Украины – помимо негативного ПЦР-теста нужен сертификат о вакцинации, который в стране будут признавать только полгода после второй дозы. Меры предприняли из-за ситуации с коронавирусом, пишет посольство Украины в Черногории.
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Въезд на территорию страны разрешен, если вы везете с собой один из двух документов:
- полная вакцинация при условии, что вторая доза сделана не позднее шести месяцев с даты въезда;
- подтверждение перенесенного коронавируса должно быть сроком от 10 до 180 дней.
В обоих случаях необходим негативный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 ч до прохождения паспортного контроля, или антиген-тест (не ранее чем за 48 ч).
Правила действуют до 12 января 2022 года.
В посольстве подчеркнули, что ранее в Черногорию украинцам можно было въезжать только с тестом, полная вакцинация не требовалась.
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