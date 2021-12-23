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Чехия меняет условия въезда для украинцев

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 23:43
Чехия меняет условия въезда для украинцев - Фото
Фото: EPA

С 27 декабря въезд в Чехию для иностранцев, в том числе граждан Украины, будет возможен только при предъявлении негативного результата ПЦР-теста. Это касается в том числе вакцинированных от коронавируса, сообщается на сайте МИД Украины.

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Предъявлять негативный ПЦР-тест будут вынуждены все иностранцы, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Чехии. Для тех, у кого такое разрешение есть, нововведение начнет действовать с 3 января.

Украинцам, получившим бустерную дозу сертифицированной вакцины, тест можно не делать. Также без теста в страну смогут въехать дети до 12 лет и украинцы в возрасте от 12 до 18 лет, которые получили две дозы признанной в Чехии вакцины.

Кроме того, въезд разрешен украинцам, имеющим справку о выздоровлении от COVID-19, оформленную в Дие, при условии, что со времени первого положительного теста прошло не менее 11 дней и не более 180 дней.

Подтвердить прививку можно сертификатом, сформированным в Дие, или его бумажным аналогом.

Как минимум через пять-семь дней после приезда в Чехию необходимо сделать повторный тест на коронавирус.

  • 17 декабря польское правительство внесло изменения в усиленные ранее ограничения для въезжающих в страну граждан стран, не входящих в Евросоюз. В Польше расширили список лиц, которых будут пропускать без отрицательного ПЦР-теста.
  • С 20 декабря Австрия и Румыния изменили правила въезда на свою территорию для иностранцев, в том числе для украинцев.

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Вадим Ребрина
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вакцинация чехия коронавирус
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