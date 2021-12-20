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Австрия и Румыния изменили правила въезда для украинцев

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 20:55
Австрия и Румыния изменили правила въезда для украинцев - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

С 20 декабря Австрия и Румыния изменили правила въезда на свою территорию для иностранцев, в том числе для украинцев. Об этом сообщают посольство Украины в Австрии и Госпогранслужба.

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Въезд в Австрию с целью туризма возможен только для вакцинированных и людей, имеющих сертификат об выздоровлении, при условии предоставления и теми, и другими отрицательного ПЦР-теста (сделанного максимум за 72 часа).

В Австрии признают полный курс вакцинами AstraZeneca, Covishield, Pfizer, Moderna, Sinopharm или Sinovac. Сертификаты о получении однодозной вакцины Johnson&Johnson действительны действительны до 3 января 2022 года, после этого требуется повторная вакцинация.

При этом вакцинация препаратами Covishield, Sinopharm или Sinovac дает право только на въезд в страну, но не позволяет посещать рестораны, отели, учреждения культуры и развлечений.

Для въезда в Румынию теперь необходимо заполнить цифровую анкету.

Как отмечается, такая анкета должна помочь сотрудникам управления по общественному здоровью Румынии легче идентифицировать и связываться с людьми, контактировавшими во время путешествия с инфицированными коронавирусом.

Цифровую анкету можно заполнить по ссылке: plf.gov.ro.

  • 18 декабря польское правительство внесло изменения в усиленные ранее ограничения для въезжающих в страну граждан стран, не входящих в Евросоюз.

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Наталия Медведева
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коронавирус туризм австрия Румыния
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