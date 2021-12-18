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Польша опять изменила правила въезда: ПЦР-тест не нужен для еще одной категории

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2021, 13:39
Польша опять изменила правила въезда: ПЦР-тест не нужен для еще одной категории - Фото
Польско-украиснкая граница (Фото - ГПСУ)

Вчера польское правительство внесло изменения в усиленные ранее ограничения для въезжающих в страну граждан стран, не входящих в Евросоюз. В Польше расширили список лиц, которых будут пропускать без отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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Вчера, 17 декабря, Совет министров Польши внес изменения в порядок пропуска граждан, прибывающих из стран, которые не входят в ЕС (в том числе и из Украины).

Дополнена категория лиц, которым для въезда не нужен отрицательный тест на ковид:

- дети до пяти лет;
- учащиеся и сдающие экзамены на территории Польши или в соседней стране, а также их опекуны;
- пересекающие границу по работе (водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных судов, обслуживающий персонал поездов, члены экипажа морских судов, работники медучреждений).

Для остальных категорий действует введенное ранее правило об обязательном наличии отрицательного ПЦР-теста (даже для вакцинированных).

  • 15 декабря на фоне обострения ситуации с коронавирусом в мире Польша изменила условия пересечения границы для граждан стран, которые не входят в Шенгенскую зону, в том числе для украинцев.
  • До 1 марта 2022 года Польша запрещает находиться посторонним в приграничной с Беларусью зоне из-за мигрантов.
  • Польша увеличивает до двух лет период работы без разрешения для украинцев.

Читайте также: В Польше стартовала вакцинация от коронавируса детей 5-11 лет. Применяют только Pfizer

Оксана Житнюк
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