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В Польше стартовала вакцинация от коронавируса детей 5-11 лет. Применяют только Pfizer

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 10:02
В Польше стартовала вакцинация от коронавируса детей 5-11 лет. Применяют только Pfizer - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня, 16 декабря, в Польше началась вакцинация от коронавируса детей от пяти до одиннадцати лет. Использовать будут только вакцину Pfizer, сообщает RMF24.

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Уточняется, что электронное направление сформируется автоматически для детей, которым исполнилось пять лет. Вакцину против коронавируса будут вводить независимо от других профилактических прививок.

Дети получат две дозы вакцины, рекомендуемый интервал между ними – 21 день. Те, кто с ослабленным иммунитетом (например, которые проходят терапию от рака, или ВИЧ-инфицированные) получат дополнительную бустерную дозу.

По данным Минздрава Польши, в стране вакцинированы более 20 730 000 человек, свыше 4,9 млн человек получили бустерную дозу вакцины.

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Яна Катасонова
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польша дети вакцинация вакцина коронавирус COVID-19
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