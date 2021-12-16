В Польше стартовала вакцинация от коронавируса детей 5-11 лет. Применяют только Pfizer

Сегодня, 16 декабря, в Польше началась вакцинация от коронавируса детей от пяти до одиннадцати лет. Использовать будут только вакцину Pfizer, сообщает RMF24.

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Уточняется, что электронное направление сформируется автоматически для детей, которым исполнилось пять лет. Вакцину против коронавируса будут вводить независимо от других профилактических прививок.

Дети получат две дозы вакцины, рекомендуемый интервал между ними – 21 день. Те, кто с ослабленным иммунитетом (например, которые проходят терапию от рака, или ВИЧ-инфицированные) получат дополнительную бустерную дозу.

По данным Минздрава Польши, в стране вакцинированы более 20 730 000 человек, свыше 4,9 млн человек получили бустерную дозу вакцины.

9 декабря 2021 года в Украине расширили список профессий с обязательной вакцинацией. Без COVID-документов украинцам недоступны ряд услуг в желтой и красной зонах карантина.

СНБО прогнозирует, что новый омикрон-штамм может появиться в Украине уже на этой неделе.

В "Дие" теперь доступен COVID-сертификат для детей от 12 лет, получивших одну или две дозы вакцины. Его могут сгенерировать в приложении родители ребенка.

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Яна Катасонова

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