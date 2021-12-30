ВОЗ: Быстрое распространение штаммов дельта и омикрон создают "цунами случаев"

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что быстрое распространение вариантов вируса SARS-CoV-2 дельта и омикрон создает во всем мире "цунами случаев". Во время брифинга он подчеркнул, что прекратить острую фазу пандемии, вероятно, поможет достижение 70-процентной глобальной цели вакцинации.

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Его слова прозвучали на фоне рекордных данных о новых инфицированных в США и некоторых странах Европы. В частности, по данным сайта Worldometers, во Франции второй день подряд более 200 тысяч новых больных.

США сообщили о показателях более чем в 400 тысяч случаев инфицирования за последние сутки. Рекордные цифры фиксируют и в Дании, Великобритании, Австралии.

Тедрос обратился к более богатым странам поделиться вакцинами со странами третьего мира. Он добавил, что бустерные (третьи) дозы могут оставить бедные государства без прививок.

Центр контроля и профилактики заболеваний США в октябре 2021 сообщил, что снижает риск смерти от штамма дельта в 11 раз.

В декабре в ВОЗ заявили, что омикрон-штамм будет доминировать в Европе в начале 2022-го. Лучшая защита – прививаться третьей дозой вакцины против коронавируса.

Исследование Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, что омикрон-штамм на 50-70% реже приводит к госпитализации.

Марина Тищенко

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