UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

С COVID-19 на работу: во Франции инфицированным медикам разрешили работать

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 19:03
С COVID-19 на работу: во Франции инфицированным медикам разрешили работать - Фото
Иллюстративное фото: ЭРА

Во Франции медработникам, инфицированным COVID-19, но имеющим незначительные симптомы или не имеющим их вообще, разрешили лечить пациентов вместо того, чтобы идти на самоизоляцию. Такое решение должно уменьшить нагрузку на медицинскую систему в стране, вызванную всплеском заболевания, пишет AP.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Специальное правило будет действовать в больницах, домах престарелых, кабинетах врачей и других основных службах здравоохранения. Его введут на этой неделе, сообщает издание.

В инструкциях от министерства здравоохранения, которые разослали в больницы страны, отметили, что, по возможности, инфицированные медики не должны контактировать с непривитыми пациентами или имеющими повышенный риск тяжелого течения COVID-19. Также они должны ограничить взаимодействие с коллегами, воздержаться от совместных перерывов на обед.

По словам правительства, это просчитанный риск. Вопрос стоял между тем, что медработники, которые ухаживают за больными COVID-19, могут заразить коллег и пациентов и необходимостью поддерживать основные медицинские службы.

Читайте также: Франция против одобрения в Европе вакцин из Китая и России: Лучше сказать им "нет"

Руководитель анестезиологии одной из больниц Марселя Марк Леоне заявил, что такое решение "поможет закрыть кадровые дыры".

"Если система будет очень нагружена и 50% нашего персонала будут иметь положительный тест, на работу выйдут люди с более легкими симптомами. Ведь пациенты будут нуждаться в уходе", – сказал он.

Для всех остальных граждан Франции правила карантина остаются в силе.

По информации AP, на сегодняшний день в стране заполнено более 72% коек в реанимации. Большинство из тех, кто там находится, – не вакцинированы.

Марина Тищенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация коронавирус COVID-19 медработники
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 