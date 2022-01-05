С COVID-19 на работу: во Франции инфицированным медикам разрешили работать

Во Франции медработникам, инфицированным COVID-19, но имеющим незначительные симптомы или не имеющим их вообще, разрешили лечить пациентов вместо того, чтобы идти на самоизоляцию. Такое решение должно уменьшить нагрузку на медицинскую систему в стране, вызванную всплеском заболевания, пишет AP.

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Специальное правило будет действовать в больницах, домах престарелых, кабинетах врачей и других основных службах здравоохранения. Его введут на этой неделе, сообщает издание.

В инструкциях от министерства здравоохранения, которые разослали в больницы страны, отметили, что, по возможности, инфицированные медики не должны контактировать с непривитыми пациентами или имеющими повышенный риск тяжелого течения COVID-19. Также они должны ограничить взаимодействие с коллегами, воздержаться от совместных перерывов на обед.

По словам правительства, это просчитанный риск. Вопрос стоял между тем, что медработники, которые ухаживают за больными COVID-19, могут заразить коллег и пациентов и необходимостью поддерживать основные медицинские службы.

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Руководитель анестезиологии одной из больниц Марселя Марк Леоне заявил, что такое решение "поможет закрыть кадровые дыры".

"Если система будет очень нагружена и 50% нашего персонала будут иметь положительный тест, на работу выйдут люди с более легкими симптомами. Ведь пациенты будут нуждаться в уходе", – сказал он.

Для всех остальных граждан Франции правила карантина остаются в силе.

По информации AP, на сегодняшний день в стране заполнено более 72% коек в реанимации. Большинство из тех, кто там находится, – не вакцинированы.

Во Франции в августе 2021 года около 237 тысяч человек вышли на общенациональный протест против COVID-сертификатов и обязательной вакцинации медработников.

Франция отменила бесплатные тесты на COVID-19 для не вакцинированных от коронавируса с октября 2021 года.

В декабре Франция оставила открытыми границы для украинских туристов, хотя ЕС и исключил Украину из зеленой зоны.

Марина Тищенко

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